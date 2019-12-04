Безальтернативные турбины

Как стало известно “Ъ”, Балтийский завод (входит в ОСК) заключил контракт на поставку турбин для третьего и четвертого атомного ледокола проекта 22220 с Кировским заводом, который поставляет установки для уже строящихся судов. Технические доработки турбины ранее называли причинами задержки строительства головного атомохода. Хотя конкуренция среди производителей турбин для флота есть, смена поставщика чревата рисками срыва сроков поставки, подчеркивают аналитики.

Контракт на поставку турбин для третьего и четвертого ледокола проекта 22220 заключен с «Киров-Энергомаш» (КЭМ, входит в структуру петербургского Кировского завода Георгия Семененко), сообщил “Ъ” заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП «Атомфлот» Константин Князевский. Информацию подтвердил “Ъ” представитель Балтийского завода, не назвав стоимость контракта. КЭМ уже поставляет турбины для всех трех ледоколов: головного судна «Арктика», «Сибири» и «Урала».

На Кировском заводе также отказались комментировать стоимость контракта, сообщив, что срок поставок турбин для третьего и четвертого ледокола — 2022 и 2024 годы.

О строительстве «Арктики» ФГУП «Атомфлот» (подконтролен «Росатому») и Балтийский завод договорились в 2012 году. Деньги на ледокол — 37 млрд рублей — выделил бюджет. В 2014 году был заключен контракт еще на два ледокола серии — «Сибирь» и «Урал» — на 84,4 млрд рублей. «Арктика» должна была быть сдана в конце 2017 года, «Сибирь» — в конце 2019 года, «Урал» — в конце 2020 года. Однако сроки сдачи не раз переносились: по последним данным, «Арктика» может быть сдана в мае 2020 года, «Сибирь» и «Урал» — в 2021 и 2022 году соответственно. В 2019 году ФГУП «Атомфлот» и Балтзавод подписали договор на строительство третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220, их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов — более 100 млрд рублей.

Ключевой проблемой «Арктики» стали турбины. Их должен был испытать украинский Харьковский турбинный завод, но после 2014 года стенд пришлось строить на КЭМ. В итоге сроки поставки оборудования были сорваны (см. “Ъ” от 12.07.2017 и от 19.02.2018). Причина предыдущего срыва — работа на головном образце, задержка встречной поставки генераторов со стороны Балтзавода, считают на Кировском заводе.

«Вы в Ford можете поставить двигатель от Chrysler?» — задает риторический вопрос источник “Ъ” на Балтзаводе, отвечая на запрос о возможности привлечения иных поставщиков. По его словам, КЭМ уже поставил турбины на ледокол «Сибирь», но на месяц — с декабря до января — сдвигает сроки поставки установки на «Урал».

На Кировском заводе отмечают, что согласованный срок поставки на «Урал» — июнь 2020 года, это обеспечивает плановые сроки строительства ледокола. Предпосылок для задержек на дальнейшей серии нет, подчеркивают на предприятии.

В Министерстве промышленности и торговли подчеркивают, что поставлять серийные изделия значительно проще, чем начинать с нуля, называя выбор Кировского завода «оправданным и разумным». В ОСК признают наличие рисков, но мотивируют выбор КЭМ выполнением серии и унификацией на всех ледоколах ЛК-60.

В случае замены поставщика турбины придется перепроектировать и вносить изменения в конструкцию и системы судна, объясняет представитель ОСК. В корпорации считают основной причиной срыва сроков недостаток квалифицированных кадров у изготовителя, при этом за время производства первых турбин КЭМ «набрался опыта и практически восстановил компетенции». «Рассчитываем, что в этот раз партнеры сроки выдержат»,— говорит собеседник “Ъ”.

Эксперты отмечают, что для реализации плана по увеличению грузопотока по Севморпути существующего атомного ледокольного флота недостаточно. Росатомфлот ранее уже продлевал ресурсы ледоколов «Вайгач» и «Таймыр».

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что цена контракта на турбины для новых ледоколов могла составить около 9 млрд рублей. Основные проблемы с поставками были связаны с необходимостью строительства испытательного стенда и выстраивания взаимодействия с субподрядчиками, поэтому риски невыполнения контрактных обязательств по серийным ледоколам существенно ниже, уверен господин Бурмистров. Конкуренция среди производителей турбин для ледоколов есть: так, кроме КЭМ и Уральского турбинного завода, потенциально за заказ могли побороться Калужский турбинный завод, «Силовые Машины», «Пермские моторы». Кроме них, подчеркивает начальник аналитического отдела ЛМС Дмитрий Кумановский, поставку могли обеспечить НПО «Сатурн», Ленинградский металлический завод.

Однако Балтийский завод требует поставлять крупногабаритные турбогенераторные установки в сборе, чтобы осуществлять только монтаж и обвязку на судне. Везти из регионов комплектные установки возможности нет, говорит господин Кумановский. «Близко расположенный Кировский завод со своим стендом становится безальтернативным, особенно если учесть, что все поставки турбин на ледоколы в СССР делал именно КЭМ»,— заключает он. Смена поставщика турбин, несмотря на задержки у КЭМ, объективно чревата серьезными рисками для сроков поставки, признает господин Бурмистров.

Яна Войцеховская