Мэрия подготовила три замены

В мэрии Челябинска состоялись собеседования с девятью кандидатами на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности главного архитектора города. Участвовали претенденты из Челябинска и Екатеринбурга. Комиссия оценивала их опыт работы и видение архитектурного облика Челябинска в будущем. В список вошли три кандидата — челябинцы Павел Крутолапов и Кирилл Кугаевский и екатеринбуржец Владимир Спиридонов. Из них мэр Челябинска Наталья Котова выберет нового главного архитектора в случае отставки действующего Николая Ющенко. Сам он увольняться пока не собирается, но в ближайшее время ожидаются изменения в структуре мэрии и последующие новые кадровые решения.



На конкурс по включению в кадровый резерв на должность главного архитектора Челябинска пришли девять из десяти допущенных кандидатов: челябинцы Татьяна Баль, Валентина Гадальшина, Мирослав Данильчук, Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский, Сергей Якобюк, екатеринбуржцы Анатолий Романов, Владимир Спиридонов, Николай Седлер. Владимир Зеленко из Санкт-Петербурга не смог вовремя приехать на собеседование, и был снят с конкурса.

Первой выступала Татьяна Баль. Она с 1997 года занимается проектированием, сейчас работает в Сатке. По ее мнению, необходимо вернуть в Челябинске должности районных архитекторов, которые будут ответственны за локальные планировочные решения, а также создать профессиональные архитектурные советы. Архитектор Валентина Гадальшина создавала генплан поселка «Благодатово», проекты зданий социальных учреждений, мемориальных сооружений, скверов, а также в соавторстве разрабатывала идею благоустройства поймы реки Миасс. Госпожа Гадальшина выступила за смешанную застройку Челябинска, по ее словам, это поможет уменьшить количество пробок в городе, улучшить экологическую ситуацию и убережет спальные районы от превращения в «гетто».

Павел Крутолапов считает, что город должен развиваться по принципу архитектурных доминант. Проекты ключевых для облика Челябинска зданий должны, по его мнению, выбираться в результате открытых творческих конкурсов. Архитектор Кирилл Кугаевский считает, для развития Челябинска необходимо создавать пешеходную инфраструктуру. «Главный капитал города — не заводы, а люди. Чтобы сделать город привлекательным для людей, нужно создавать пешеходную инфраструктуру и развивать общественный транспорт, чтобы людям было удобно здесь жить. Нужно сузить улицы и работать над развитием велодвижения»,— представил свое видение господин Кугаевский. В этом с ним согласен екатеринбуржец Анатолий Романов. «Челябинску необходимо развитие общественных пространств. Я бы хотел, чтобы горожане, гуляя по городу, открывали его для себя»,— отметил господин Романов.

Конкурсант из Екатеринбурга Владимир Спиридонов в своем выступлении сделал акцент на необходимости сохранения исторического наследия в центре Челябинска. «Нужно разработать проект охраны исторического центра Челябинска. Я также считаю необходимым создание паспортов фасадов исторических зданий в центре, которые надо сохранять. Высокая застройка в центре города, я считаю, кощунство. Могут быть современные включения, но это должно быть очень аккуратно»,— отмечает господин Спиридонов. Еще один екатеринбуржец Николай Седлер раскритиковал проект генплана Челябинска. «Он составлен механистично. Проекту территориального планирования должна предшествовать разработка мастер-плана, где будет сформулировано, а для чего вообще мы делаем генеральный план»,— заявил претендент. Также он считает, Челябинску необходимо налаживать транспортные связи с Екатеринбургом.

Всего на конкурс по включению в кадровый резерв заявлялись 16 претендентов на пост главного архитектора Челябинска. Заявки шести участников были отклонены из-за неполного комплекта предоставленных документов, из-за непрофильного образования и отсутствия портфолио. Среди тех, кто получил отказ,— челябинский урбанист Лев Владов, у него образование строителя, а не архитектора.

В итоге конкурсная комиссия выбрала из девяти претендентов троих для включения в кадровый резерв — челябинцев Павла Крутолапова, Кирилла Кугаевского и екатеринбуржца Владимира Спиридонова.



Конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора Челябинска был объявлен в конце октября. К занимающему этот пост сейчас Николаю Ющенко у общественников в последнее время было много вопросов, в частности, волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет. Сам господин Ющенко заявил, что продолжает работать и не собирается в отставку.

Решение о смене главного архитектора будет приниматься после изменения структуры администрации. Мэр Челябинска Наталья Котова, как сообщалось ранее, планирует подчинить главного архитектора напрямую главе города, а не комитету градостроительства и архитектуры. Планируется, что структура мэрии будет внесена на утверждение гордумы в декабре. «Потом уже будут приниматься кадровые решения, исходя из структуры администрации. До этого не вижу смысла увольнять, а потом принимать временно»,— отметила накануне Наталья Котова.

Карина Кальярова