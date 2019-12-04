Инвестора вернули на лесную дорогу

ПДК «Апшеронск» не смог добиться согласования финального отчета инвестиционного проекта «Производство плиты МДФ», сообщает арбитражный суд края. Краевое министерство природных ресурсов, отказывая в согласовании, сослалось на невыполнение инвестором обязательств по вводу в эксплуатацию лесных дорог. Проект ПДК «Апшеронск» с объемом вложений около 10 млрд руб. включен в реестр приоритетных проектов Минпромторга РФ и пользуется льготами по аренде лесного фонда. Несвоевременная сдача отчета грозит проекту утратой статуса и финансовыми потерями, считают юристы.



АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс (ПДК) “Апшеронск”» проиграло судебный спор с министерством природных ресурсов Краснодарского края по поводу отчета о завершении инвестиционного проекта «Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий», сообщается на сайте арбитражного суда (АС) края. Суд признал законным отказ минприроды в согласовании отчета, который инвестор намеревался направить в Министерство промышленности и торговли РФ.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, проект ПДК «Апшеронск» с объемом вложений около 10 млрд руб. входит в перечень приоритетных проектов Минпромторга РФ в области освоения лесов. В 2012 году инвестор получил в аренду на льготных условиях участки леса общей площадью 335 тыс. га (ежегодный объем заготовки — 300 тыс. куб. м, что составляет 34% от расчетной лесосеки по Лесному плану края). Министерство природных ресурсов края, отказывая ПДК «Апшеронск» в согласовании отчета о завершении проекта, указало суду на то, что инвестор брал на себя обязательства по созданию инфраструктуры — лесных дорог, но подтвердить выполнение обязательств не смог.

Всего на арендованных участках должно быть построено 35 дорог, но в настоящее время в эксплуатацию введена только одна, уточнили “Ъ-Юг” в краевом минприроды.

Гендиректор ПДК «Апшеронск» Геннадий Замотаев сообщил “Ъ-Юг” , что решение суда будет обжаловано. По его словам, спорная ситуация сложилась из-за изменений в законодательстве: до 2018 года создание лесной инфраструктуры не было обязательным требованием к одобренному проекту Минпромторга. «Новая норма требует, чтобы мы поставили каждую дорогу на баланс как основное средство, но основными средствами считаются объекты определенной стоимости, а затраты на создание лесных дорог были ниже минимальной стоимости основных средств. Пересчитать стоимость дорог и сделать корректировку бухгалтерской отчетности предприятия за несколько лет невозможно. Мы надеемся, что суд второй инстанции учтет эти доводы»,– пояснил господин Замотаев.

В министерстве промышленности и торговли России на запрос “Ъ-Юг” не ответили.

Проект ПДК «Апшеронск» был презентован еще в 2006 году, пробный запуск предприятия состоялся в 2014 году. Мощности ПДК «Апшеронск» позволяют ежегодно выпускать более 220 тыс. куб. м шлифованного и ламинированного МДФ, однако предприятие работает не с полной загрузкой, выпуская небольшие партии товара.

В 2018 году чистый убыток ПДК составил 2,9 млрд руб. при выручке 246 млн руб., долговая нагрузка превышает 20 млрд руб. (основной кредитор — ГК ВЭБ).

Основным акционером компании является «Индустриальный союз Кубани», связанный с украинским предпринимателем Олегом Мкртчаном. В январе 2017 года кредиторы инициировали банкротство ПДК, однако компании удается не допустить начала этой процедуры, выплачивая небольшие суммы долгов, пояснили участники рынка.

По оценке юристов, существенная задержка сдачи инвестором финального отчета в Минпромторг может стать основанием для аннулирования статуса приоритетного проекта.

«В такой ситуации договоры аренды лесного фонда могут быть расторгнуты, а инвестору придется вернуть в бюджет средства, сэкономленные в виде льгот по арендной плате»,— предположил Роман Домащенко, управляющий партнер юридического бюро «Домащенко и партнеры». Он считает, что исход спора ПДК «Апшеронск» с министерством природных ресурсов края будет зависеть от реальной степени готовности лесной инфраструктуры. «Если речь идет только о процедуре ввода в эксплуатацию, то это небольшие затраты, если же дороги не достроены — это серьезное нарушение условий проекта»,— отмечает Роман Домащенко.

Анна Перова, Краснодар