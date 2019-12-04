«Здоровая ферма» не выходит из-под следствия

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту уклонения агрохолдинга «Здоровая ферма» от уплаты налогов. По данным СК, руководство компании в 2014–2017 годах не заплатило в бюджет более 63 млн руб., передавая в налоговые органы ложные сведения. В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение Федеральной налоговой службы от 2016 года о доначислении 290,5 млн руб. налогов, пени и штрафов одной из компаний агрохолдинга — ЗАО «Уралбройлер». Суд посчитал доказанным факт незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации.



Управление Следственного комитата России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов бывшим руководством ООО «Здоровая ферма». По версии следствия, в 2014–2017 годах руководители агрохолдинга представили в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую получить необоснованный вычет по налогу на добавленную стоимость, также ими были завышены расходы по налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн руб. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Конкретные фигуранты пока не установлены.

«Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, в том числе проводится изъятие документов, подтверждающих использование руководством ООО “Здоровая ферма” преступной схемы уклонения от уплаты налогов»,— сообщает региональное управление СК и обещает в ходе расследования дела принять все меры для полного возмещения ущерба, причиненного бюджету.

Группа компаний «Здоровая ферма» — крупный производитель мяса птицы, свинины, яиц. До декабря 2015 года принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг». Летом 2018 года собственником «Здоровой фермы» стал экс-акционер Бинбанка (в сентябре 2017 года ЦБ объявил о его санации) Микаил Шишханов. В декабре 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку «Траст», на базе которого ЦБ создал фонд непрофильных активов санируемых банков. Управляющий директор группы компаний «Здоровая Ферма» Владимир Степанов ранее рассказывал в интервью о том, что консолидированная выручка по итогам 2018 года по основным направлениям составила более 12 млрд руб.

В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска одной из компаний агрохолдинга — ЗАО «Уралбройлер» к Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам региона, поданному еще в феврале 2017 года. Компания пыталась оспорить решение МИФНС от 10 октября 2016 года о доначислении налогов на добавленную стоимость, пени и штрафов на общую сумму 290,5 млн руб. Суд посчитал, что инспекция доказала необоснованность получения «Уралбройлером» налоговой выгоды при совершении сделок поставки товаров и услуг с рядом аффилированных организаций: спорные контрагенты возвращали «Уралбройлеру» перечисленные средства, а для незаконного возмещения НДС из бюджета был создан формальный документооборот. Сомнительные сделки совершались с ООО «Энергостроительная компания», ООО «Комбикормовый завод “Уралбройлер”», ООО «Автоснаб», ООО «Автотранс», ООО «Ураллес». ООО «УралАгроМонтаж», ООО «Энергостроительная компания», ООО «Вавилон», ООО «ТК «Альянссервис», ООО «Про-движение», ООО «Аплексс», ООО «Русагроимпорт».

Ранее ГУ МВД РФ по Челябинской области расследовало уголовное дело в отношении 15 бывших руководителей организаций, входивших в группу компания «Здоровая ферма». В зависимости от степени участия им было предъявлено обвинение в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, директора организовали схему, с помощью которой имущество компаний агрохолдинга через подставные компании переходило в собственность от одной фирмы к другой, а затем возвращалось в структуру агрохолдинга, но с завышенной стоимостью объектов. В налоговые органы подавались документы о якобы совершенных сделках и уплаченном НДС, который фактически не платили. Ущерб, причиненный бюджету, превысил 208 млн руб. Кроме того, по данным следствия, директора заключали договоры с разными организациями на строительство объектов сельхозназначения, но после выполнения работ и сдачи в эксплуатацию с подрядчиками не рассчитывались, а полученными от банка средствами распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный организациям, составил более 120 млн руб. Впоследствии, чтобы скрыть следы преступлений, предприятия преднамеренно обанкротили. В ноябре 2017 года это дело впервые передали в суд. Однако его несколько раз направляли по территориальности в другие суды, пока апелляционная инстанция не решила отдать материалы в Центральный районный суд Челябинска. Здесь пытались дважды рассмотреть дело, но материалы возвращались для «устранения нарушений норм уголовно-процессуального законодательства». В последний раз это произошло в октябре 2018 года, после чего никакой информации о нем не было. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области не смогли оперативно рассказать о судьбе этого уголовного дела.

В сентябре этого года, по данным “Ъ”, было возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз по факту покушения на хищение почти 414 млн руб. у «Здоровой фермы» с помощью векселей, поручителями по которым выступают птицефабрики агрохолдинга. Расследование инициировал нынешний собственник — банк «Траст».

Получить оперативный комментарий о возбуждении нового уголовного дела по фактам налоговых махинаций в ГК «Здоровая ферма» не удалось: письменный запрос на момент публикации остался без ответа, телефон сотрудника, уполномоченного общаться со СМИ, отключен.

Юлия Гарипова