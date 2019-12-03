«В России здравый смысл побеждает все реже»

Не запретительный, но антимонопольный — в Кремле прокомментировали так называемый «закон против Apple». Речь идет об обязательной установке отечественных программных продуктов на иностранные устройства. Документ накануне подписал Владимир Путин вопреки просьбам производителей и продавцов гаджетов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг утверждения, что это очередная попытка отгородиться от остального мира. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что популярные гаджеты останутся в России.

Очередной российский закон ввел общество в замешательство. Документ не то чтобы откровенно запретительный, он по-своему даже прогрессивный. Власть заботится об отечественном производителе, причем о самом что ни на есть продвинутом, технологичном. Однако очередное детище пугает не меньше, чем перспектива в один прекрасный день ни с того ни с сего проснуться иностранным агентом. Возникает опасение: неужели любимые народом iPhone, MacBook и прочие чудеса современных технологий уйдут из России? Или же их придется покупать, как в былые времена, задорого у спекулянтов, в серых мастерских, из-под полы, на рынках? Различные аналитики добавляют масла в огонь: российский рынок для такой компании, как Apple, не определяющий — компания развернется и уйдет.

Есть и другая страшилка — это очередной шаг к изоляции нашего интернета, да и не только его. Дмитрий Песков говорит: нет, это антимонопольный закон.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Это не тождественно слову “отгораживаться”. Это тождественно слову “антимонопольная деятельность”, что практикуется широко во всем мире. Именно с такого угла это следует, с нашей точки зрения, рассматривать. Поэтому здесь слово “отгораживание”, с моей точки зрения, является неуместным».

Вслед за пресс-секретарем президента также хочется немного успокоить. Если оставить народ без iPhone, велика вероятность если не социального взрыва, то массового недовольства точно — успел наш гражданин полюбить хорошую технику. Да и многие депутаты, чиновники и, страшно сказать, премьер-министр тоже всегда были почитателями подобных устройств. И вот Apple уйдет — с чем тогда останемся?

Отечественный «iPhone» вроде как существует, но нельзя сказать, что пользуется ураганным спросом. Навязать его каждому насильно — не лучшее решение вопроса. Так что есть надежда, что после согласования деталей, принятия подзаконных актов удастся найти некое компромиссное решение, и наше население, а также его элитная часть не пострадают. Тем более новый регламент начнет действовать в июле — есть еще время на подготовку. Злые языки могут добавить: законы у нас принимаются не для того, чтобы они работали, их цель показать отношение к проблеме. И вся эта история не исключение. Мы, с одной стороны, защищаем своих, а с другой, показываем все этим зазнавшимся компаниям, кто в доме хозяин. Пусть уважают, пускай на компромисс пойдут.

Но совсем расслабляться не стоит. Мы же помним историю с водительскими медсправками. В последнее время система стала все чаще давать сбои. Сейчас в России здравый смысл побеждает все реже, и не всегда президент может вмешаться. Так что чуть-чуть побеспокоиться — никогда не лишнее.