Сибирь осваивается в Европе

В стартовавшем вчера очередном розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов Россия попытается вернуть себе титул, который минувшей весной потеряла после семи лет владения. В гонке за званием лучшего клуба Европы участвуют три отечественных клуба — кемеровский «Кузбасс», новоуренгойский «Факел» и казанский «Зенит». А самыми опасными их противниками выглядят два итальянских гиганта — «Перуджа» и «Чивитанова», обыгравшая зенитовцев в финале прошлого розыгрыша.

Про волейбольную Лигу чемпионов нужно знать, что на протяжении почти всего текущего десятилетия она была безусловным предметом гордости для российского спорта. В 2012 году главный еврокубок взял казанский «Зенит», и после этого отечественные клубы никому его не отдавали еще шесть сезонов. За казанским взлетом последовали взлеты новосибирского «Локомотива» и белгородского «Белогорья», за ними — целая серия триумфов «Зенита», побеждавшего четырежды подряд и уже казавшегося почти неуязвимым.

Российская гегемония оборвалась в прошлом году. На дороге к титулу у «Зенита» в play-off оказалось три крепких барьера. Первые два — польский «Гданьск» в четвертьфинале и итальянскую «Перуджу» в полуфинале — он прошел. На третьем — также представляющей Италию «Чивитанове» — срезался в берлинском финале в середине мая.

И это была вторая подряд весенняя неудача клуба, который в европейском волейболе долго воспринимался примерно так же, как воспринимаются «Барселона» и «Реал» в европейском футболе. До этого он неожиданно проиграл в финальной серии национального чемпионата «Кузбассу». Кемеровчане получили вместе с призом путевку в Лигу чемпионов, о которой еще недавно не могли и мечтать. А вместе с ними от России в ней выступят «Зенит» и бронзовый призер «Факел». Причем два сибирских клуба оказались в одной группе B.

Это довольно важный нюанс. В групповом раунде участники Лиги чемпионов разбиты на пять квартетов. Гарантирована путевка в 1/4 финала лишь победителю каждого. А к лучшим добавятся три вторые команды с самыми высокими показателями. То есть высока вероятность, что или «Кузбасс», который, несмотря на то что перед нынешним сезоном расстался с тренером Туомасом Саммельвуо (того переманил петербургский «Зенит»), находится в хорошем тонусе, или, судя по играм чемпионата России, примерно настолько же боеспособный «Факел» будут от play-off отцеплены, «покусав» друг друга. Тем более в оппонентах у них кроме скромненькой «Любляны» довольно крепкий «Берлин» с долго игравшим за сборную России связующим Сергеем Гранкиным.

«Кузбасс» с «Факелом» встретятся уже в первом туре: их сегодняшний матч пройдет в Кемерово. Старт «Зенита» состоится на неделю позже. И это связано с тем, что казанцы в начале декабря играют еще в одном престижном соревновании — клубном чемпионате мира в Бразилии.

Их группа C с турецким «Халкбанком», польским «Ястжембским» и бельгийским «Маасейком» попроще, чем та, в которую угодили два других российских клуба. И странно будет, если «Зенит» не займет в ней первое место, даже несмотря на некоторые проблемы, заметные этой осенью: в чемпионате России зенитовцы, чуточку скорректировавшие летом состав и игровые схемы, успели проиграть и «Кузбассу», и «Факелу». Уровень оппонентов все-таки предполагает, что уже сейчас они должны заглядывать вперед, в кубковую стадию, готовясь к столкновениям с теми, кто опасен по-настоящему.

А это в первую очередь снова те, от кого исходила наиболее серьезная угроза и весной. Ни «Перуджа», ни «Чивитанова» слабее за лето не стали. В обоих клубах не меньше звезд, чем в зенитовской заявке, и это в основном звезды в расцвете сил. А оценивая шансы «Зенита» реваншироваться за берлинскую осечку, нелишне будет учитывать не очень-то приятный для него (как, впрочем, и для «Кузбасса» с «Факелом», если кому-то из них удастся пройти по турнирной дистанции максимально далеко) нюанс. Финал Лиги чемпионов опять состоится в середине мая. А чемпионат России в этом году заканчивается удивительно рано — в первых числах апреля. Месяц с лишним российскому клубу, если он доберется до решающего матча, придется обходиться без игровой практики. Любопытно, можно ли в таких условиях сберечь тонус, каким бы классным он ни был по ходу сезона?

Алексей Доспехов