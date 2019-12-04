Разлей вода

Начинающийся демонтаж старейшей в Прикамье электростанции, Кизеловской ГРЭС-3, стал причиной конфликта ее владельца — Губахинской энергетической компании (ГЭК) и ОАО «Губахинский кокс». С остановкой ГРЭС-3 перестанет существовать плотина, и химкомбинат потеряет возможность забора технической воды, что может привести к закрытию предприятия. При этом химическая компания отказалась выкупать нужное имущество и пытается через суд установить на него сервитут и продолжить его бесплатное использование. В ГЭК считают эти действия манипуляцией. Эксперты уверены, что тяжба будет длительной.



ОАО «Губахинский кокс» в ноябре обратилось в арбитражный суд Пермского края с двумя исками к ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК). В них общество требует установить сервитут на земельный участок и плотину на водохранилище. Иски будут рассмотрены разными судьями 22 и 27 января.

Истец потребовал также установить обеспечительные меры в виде запрета ответчику препятствовать проходу и проезду работников истца и его транспортных средств по земельному участку. Согласно позиции «Губахинского кокса», запрет на проезд может повлечь «неустранимые последствия, сопряженные с причинением истцу значительного ущерба — полной остановки и ликвидации промышленного предприятия со штатом более 1200 человек». Однако суд отказал в принятии обеспечительных мер.

Напомним, на балансе ГЭК находится Кизеловская ГРЭС-3 и плотина на водохранилище. Долгое время ГРЭС обеспечивала теплоснабжение Губахи, однако ГЭК сменила в городе схему теплоснабжения и установила модульные котельные, вследствие чего необходимость в обслуживании ГРЭС отпала. В настоящее время в Губахе идет демонтаж ГРЭС. Выручка ГЭК за 2018 год составила 1,2 млрд руб., убыток — 179 млн руб.

«Губахинский кокс» в 2000–2010 годах входил в «Объединенную металлургическую компанию», далее был приобретен кемеровским ЗАО «Стройсервис», объединяющим угледобывающие разрезы, завод горного машиностроения (г. Карпинск, Свердловская обл.), автотранспортное и железнодорожное предприятия. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Губахинского кокса» в 2018 году составила 11,5 млрд руб., а прибыль — 859 млн руб. Компания осуществляет забор технической воды из водохранилища, пользуясь плотиной ГЭК.

Параллельно «Губахинский кокс» обратился в управление ФАС по Пермскому краю и заявил об угрозе остановки производства. Как уточняют в ведомстве, ГЭК предложила «Губахинскому коксу» выкупить гидротехнические сооружения либо взять их в аренду, но истец посчитал это предложение невыгодным. В итоге ГЭК приступила к спуску воды. ФАС посчитала, что Губахинская энергетическая компания злоупотребила доминирующим положением в области использования водных объектов и ущемила интересы «Губахинского кокса», не имея на это объективных причин. Ведомство выдало ГЭК предостережение. «Если ГЭК проигнорирует предостережение и ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то Пермским УФАС будет рассмотрен вопрос о принятии конкретных мер антимонопольного реагирования, в том числе о возбуждении антимонопольного дела»,— заключили в ведомстве.

Генеральный директор ГЭК Алексей Колесник в беседе с „Ъ-Прикамье“ сообщил, что «Губахинский кокс» долгое время пользовался подъездным путем к плотине, принадлежащим ГЭК, хотя и имеет свой подъезд. Также, по словам господина Колесника, предприятие устроило на земельном участке ГЭК собственную парковку. «Плотина была нужна ГРЭС, а сейчас нужна „Коксу“, нам ее содержать смысла нет. Мы вошли в диалог с „Коксом“, предлагали продать плотину или сдать ее в аренду. Более того, заказали в Торгово-промышленной палате экспертизу экономически обоснованной стоимости аренды. Но „Губахинский кокс“ отказался. Богатое, достойное предприятие ведет себя непоследовательно, используя органы власти для манипуляций»,— заключил господин Колесник. Связаться с гендиректором «Губахинского кокса» Семеном Прохоренко не удалось.

По оценкам руководителя практики «Недвижимость» юридической фирмы INTELLECT Инны Куманевой, данная тяжба продлится не менее года, если стороны не договорятся самостоятельно. «Сервитут для прохода и проезда можно установить, только если истец докажет, что иного пути, кроме как через земельный участок ответчика, действительно нет. Но площадь участка, судя по публичной карте, составляет около 36 га. Поэтому я полагаю, что иной путь у „Губахинского кокса“ все же есть. Но неясно, как именно истцом используется плотина, на которую он также требует установить сервитут. Здесь потребуются экспертизы. Сложность доказывания заключается в том, что необходимы землеустроительная и техническая экспертизы, а суду предстоит сделать выводы о таких оценочных понятиях как „необходимость“ и „целесообразность“ установления сервитута»,— пояснила госпожа Куманева.

Юлия Сырова