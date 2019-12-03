Россия за семь лет поднялась на 181 позицию в рейтинге Doing Business по подключению к электросети: в этом году она заняла седьмое место, заявил министр энергетики Александр Новак на международном форуме «Электрические сети» в Москве. По словам главы Минэнерго, страна получила по этому показателю 97,5 баллов из 100 возможных. А по индексу надежности энергоснабжения и прозрачности тарифов страна добилась максимального результата — восемь из восьми. Подробнее о форуме в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Как министр объясняет такие цифры?

— Александр Новак заявил в своем выступлении, что по этим показателям — по подключению к энергоснабжению — это лучший из всех показателей России в рейтинге Doing Business. А что касается объяснения, то Новак, в частности, заявил, что за семь лет в стране суммарно в этот комплекс было инвестировано более 2,5 трлн руб., и благодаря этому в том числе удалось построить дополнительно 250 тыс. км линий электропередачи, протянуть их в труднодоступные районы страны. У нас нередко в той же Сибири очень часто бывают проблемы из-за каких-то стихийных бедствий, и, как заявил министр энергетики, среднее время восстановления энергоснабжения у бытовых потребителей сократилось на 45% за этот период, и число регионов, у которых высок риск перерывов в энергоснабжении, за семь лет упало с девяти до всего трех.

— Над чем еще российскому электросетевому комплексу нужно работать, как считают в министерстве?

— Александр Новак заявил, что действительно есть проблемы. В первую очередь, это проблема перекрестного субсидирования. Кроме того, энергосетевым компаниям нужно менять бизнес-модели, поскольку сейчас весь мир увеличивает долю производства энергии на основе возобновляемых источников. Кроме того, России необходимо будет и дальше развивать системы хранения электроэнергии, а также электротранспорт и инфраструктуру для него — и для электромобилей, и для общественного транспорта. Кроме того, Новак заявил, что здесь может как раз помочь нарастающая цифровая трансформация отрасли, и это, как заявил министр и как добавил позднее гендиректор компании «Россети», поможет увеличить капитализацию сетевых компаний и при этом удешевить, что называется, энергетический ресурс.

Беседовала Наталья Жданова