Контроль здоровья – тенденция современного общества Реальная забота о здоровье – это куда больше, чем регулярные пробежки или силовые тренировки в фитнес-клубах

О важности регулярного обследования организма, качестве современного медобслуживания и перспективах развития медицины рассказала директор «Сити-Клиник» в Краснодаре, терапевт, врач-кардиолог высшей категории Наталья Николаевна Денисова.

— Насколько важно регулярно проходить комплексное обследование организма и как оно может предотвратить возникновение серьезных заболеваний?

— Проходить регулярное обследование организма очень важно, поскольку именно свое­временная диагностика способна предотвратить возникновение проблем со здоровьем. Дело в том, что на начальной стадии многие заболевания, например сердечно-сосудистой, гастроэнтерологической, эндокринной систем, зачастую протекают без симптомов. Поэтому регулярное обследование раз в год помогает предотвратить развитие возникшей проблемы, а также выявить на начальном этапе онкологические заболевания. Когда процесс только начинает развиваться, можно устранить проблему с минимальными затратами. Но даже если все в порядке, это не значит, что человек зря пришел. Он узнает о факторах риска, получает рекомендации, на что в будущем обращать внимание, как питаться, как поддерживать отличное самочувствие. Подобные исследования помогают выявить недуг в зачатке, тем самым сохраняют жизнь и возвращают здоровье. Также регулярное обследование необходимо для тех, кто планирует рождение ребенка.

– Реально ли пройти полную диагностику организма и не потратить на это месяц?

– Каждый из нас регулярно отправляет авто на техосмотр, проверяет компьютер на вирусы. А как насчет собственного организма? Часто ли мы ходим по врачам для профилактики, а не когда что-то заболит? Даже от небольшой поломки может случиться авария. Так и со здоровьем. Конечно, деловым людям порой непросто выкроить время, чтобы обойти множество специалистов. К счастью, сейчас это и не требуется: достаточно выделить два-три дня на check-up, чтобы получить полную картину.

«Деловым людям порой непросто выкроить время, чтобы обойти множество специалистов. К счастью, сейчас это и не требуется: достаточно выделить два-три дня на check-up, чтобы получить полную картину»

— Одной из ключевых причин откладывания визита к врачу становится скепсис по отношению к современной медицине. Насколько важен уровень квалификации специалиста для базового обследования пациента?

— Уровень квалификации врача для любого пациента стоит на первом месте, потому что мы говорим о здоровье. Только квалифицированный специалист с большим стажем работы может правильно поставить диагноз и выявить тяжелые заболевания на ранних стадиях. Это актуально для любого обследования: базового, максимального, диспансерного, профилактического.

— Как пациенту, далекому от медицины, оценить уровень квалификации врача?

— Любому человеку, далекому от медицины, непросто оценить уровень квалификации специалиста. За это отвечает клиника, куда пациент пришел для обследования. Квалификация врачей, техническое оснащение, обратная связь, отзывы, рекомендации – вот то, что определяет статус клиники и работающего в ней персонала.

— С чего начать полное обследование организма? Как сориентироваться в многообразии медицинских направлений и пройти оптимальный плановый осмотр без лишних «дополнительных» услуг и затрат?

— Самая удобная программа для обследования организма, существующая на сегодняшний день в Краснодаре и в частности в «Сити-Клиник»,— это так называемый check-up. Он представлен в двух форматах: базовом и максимальном. Базовый рассчитан на пациентов от 18 до 30 лет, не имеющих хронических заболеваний. Максимальный — для людей старше 30 лет, желающих получить полую информацию о состоянии всех систем организма. Эта программа актуальна в том случае, если у родственников пациента были различные патологии: сахарный диабет, онкология, инфаркты, инсульты и так далее.

Проходить регулярное обследование организма очень важно, поскольку именно своевременная диагностика способна предотвратить возникновение проблем со здоровьем

— Расскажите о реальном случае из практики, когда обследование помогло предотвратить развитие серьезного заболевания.

— В check-up «Максимальный» входит гастроскопия во сне. Когда пациент приходил в клинику, у него не было жалоб на проблемы желудочно-кишечного тракта. После процедуры выявились большие язвы в области желудка и 12-перстной кишки, у которых был очень высокий риск кровотечений. Пациент пришел вовремя, потому что без грамотного лечения все могло бы обернуться сильным язвенным кровотечением и экстренной операцией.

— Есть ли разница между набором услуг для женщин, мужчин и детей?

— В клинике семейного здоровья «Сити-Клиник» предлагают три формата услуги: «Базовый», «Максимальный» и «Детский». В каждый пакет входят исследования на самые распространенные заболевания. Есть процедуры, общие для мужчин и женщин: УЗИ почек, половых органов и органов брюшной полости, ЭКГ, рентгенография, диагностика зрения, консультации терапевта, эндокринолога. И отдельные, такие как прием гинеколога или уролога, УЗИ молочных желез или простаты, консультация маммолога.

Для детей программы составлены согласно приказу 514Н «О проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» и включают в себя необходимый перечень лабораторных анализов, УЗИ-диагностики и консультации детских специалистов.

Изучив жалобы пациента, результаты анализов, инструментальной диагностики, данные о его наследственности и хронических заболеваниях, специалисты выдают «паспорт здоровья».

— Что, по вашему мнению, сейчас важнее для пациентов: стоимость медобслуживания или его качество?

— Всегда в медобслуживании на первом месте стоит качество, потому что только это имеет значение для выявления наличия заболевания.

— Естественно, сейчас редко бывают абсолютно здоровые люди. Следовательно, многие после прохождения обследования узнают о наличии той или иной проблемы и необходимости ее устранения. Какие услуги представлены в лечебном отделении вашей клиники?

— В комплексное обследование включены консультации специалистов, и при выявлении патологии врачи «Сити-Клиник» назначают пациенту рекомендованное лечение по своему профилю.

— В каком направлении, на ваш взгляд, должна развиваться современная медицина?

— Современная медицина должна развиваться в направлении улучшения качества оказываемых услуг, улучшения сервиса и обеспечения медицинских клиник оборудованием нового поколения. Так, в «Сити-Клиник» все оборудование для обследования и лечения производства Германии, Швейцарии и Японии. Оно соответствует всем мировым стандартам и гарантирует точный результат.

В клинике представлены специалисты всех направлений: гастроэнтерология, кардиология, эндокринология, урология, гинекология, ревматология, ортопедия и травматология, хирургия, стоматология, педиатрия. Обратиться за помощью можно в любое время, поскольку клиника работает семь дней в неделю.