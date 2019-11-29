С юга в столицу на природном газе В Краснодаре, на территории официального дилера IVECO — центра «АВТ Кубань», состоялась церемония передачи нового тягача IVECO STRALIS, использующего в качестве топлива природный газ

На территории официального дилера мирового лидера по производству коммерческих авто­мобилей IVECO в Краснодаре — центра «АВТ ­Кубань» состоялась церемония передачи нового тягача IVECO STRALIS. Он использует в качестве топлива природный газ. Седельный тягач оснащен метановым двигателем нового поколения Cursor13P мощностью 460 лошадиных сил. Использование природного газа в качестве топлива позволяет автомобилю преодолевать до 600 км на одной заправке.

Межгород — точка роста

Как сообщили в компании, автомобиль будет эксплуатироваться производителем животных кормов KARMI. Заправляться тягач будет на сети АГНКС «Газпром». Уточняется, что грузовик будет задействован в междугородних перевозках компании KARMI, место производства продукции которой находится в Майкопе. Груз будет доставляться до основных складских логистических узлов производителя в Майкопе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Москве.

Всего автопарк компании KARMI насчитывает 16 грузовых автомобилей на природном газе. Заправку техники топливом EcoGas на юге России обеспечивает 61 объект сети АГНКС «Газпром».

Эксперты отмечают, что сегодня все большее количество компаний делает выбор в пользу использования экологичного и экономичного природного газа в качестве моторного топлива. Юг России традиционно занимает лидирующие позиции по этому показателю. Новой точкой роста для рынка газомоторного топлива становится сегмент междугородних и международных перевозок.

Перспективный регион

Краснодарский край не раз назывался Газпромом как наиболее перспективный регион­ в ­части развития сети АГНКС. Это связано и с развитостью автодорог на территории Кубани, и с большим потоком автомобильного транспорта, который достигает своего пика в курортный сезон, и с высокой долей использования местными жителями техники на метане. Кроме того, в крае реализуется проект перевода сельскохозяйственной техники на сжиженный природный газ.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует 14 АГНКС «Газпром». Станции расположены в Краснодаре (две станции), Армавире, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Тихорецке, Усть-Лабинске, Белореченске, Тимашевске, Лазаревском (Сочи), а также в станицах Каневской и Кущевской. Существует также площадка ПАГЗ в Сочи. Общая производительная мощность АГНКС «Газпром» на Кубани составляет 127,3 млн куб. м в год.

Согласно «дорожной карте» по развитию ­газомоторной инфраструктуры и использова­нию природного газа в качестве моторного топлива, до конца 2020 года в Краснодарском крае запланирован ввод в эксплуатацию трех АГНКС. Кроме того, в регионе ведется поиск семи земельных участков (пять уже найдено) под размещение 12 перспективных объектов на территории Сочи, Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Анапы и Туапсе.

На Кубани реализуется программа перевода транспортных средств на природный газ ­(«Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2017—2021 годы»). На данный момент краевой администрацией за счет бюджетных средств приобретено 514 единиц техники, работающей на газомоторном топливе. Дополнительно техника приобретается за счет частных перевозчиков края.

Преимущества газа

Почему именно газ с каждым годом приобретает все большую популярность в качестве моторного топлива в России? Дело в том, что стоимость 1 куб. м метана в нашей стране составляет 16 руб., а по расходу 1 куб. м природного газа эквивалентен 1 л бензина. В среднем на 100 км пути транспорт расходует 10 куб. м метана. Стоимость 1 км составляет всего 1,6 руб., тогда как 1 км на бен­зине обойдется в сумму свыше 4 руб.

Выбросы углекислого газа у автомобиля на метане в два-три раза меньше, чем у бензинового, а выбросы азота меньше на 90% по сравнению с дизельными автомобилями. В выхлопах газового транспорта отсутствует сажа и сера, что снижает задымленность и загрязнение воздуха в девять раз.

Октановое число метана — 105. Газообразное состояние природного газа обеспечивает более полное сгорание в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля в 1,5 раза. Природный газ не образует отложений в топливной системе, не снимает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижает трение и уменьшает износ двигателя. При сгорании метана не образуются твердые частицы, вызывающие повышенный износ цилиндров и поршней двигателя. Таким образом, использование природного газа в качестве моторного топлива увеличивает срок службы двигателя в полтора — два раза.

Метан — один из наиболее безопасных видов моторного топлива. Предел температуры самовоспламенения метана низкий — 650°С (дизельного топлива — 320°С, бензина — 250°С). Пожароопасные концентра­ции природного газа находятся в пределах 4,4—­17% объема, а паров дизельного топлива — 1,1—8%. Метан почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования он сразу же улетучивается. Согласно классификации горючих веществ МЧС России по степени чувствительности, метан входит в самый безопасный — четвертый класс.