Долю в 10% петербургской транспортной компании «Монополия» приобрели за 600 млн рублей

Консорциум Baring Vostok и Vostok New Ventures приобрел 9,1% транспортно-логистического оператора «Монополия» (штаб-квартира находится в Петербурге) за 600 млн рублей. О выкупе инвесторами допэмиссии со ссылкой на партнера Baring Vostok Максима Логинова и гендиректора ГК «Монополия» Илью Дмитриева сообщают «Ведомости».

По данным господина Дмитриева, в 2018 году выручка ГК «Монополия» составила 11,5 млрд руб., прогноз на 2019 г. — 18 млрд руб. При этом исходя из стоимости сделки по приобретению 9,1% компании, сама «Монополия» оценена примерно в 6 млрд руб. В то же время в Baring Vostok по этому поводу считают, что компания обладает потенциалом в $1 млрд. Такое мнение высказал господин Логинов.

РБК отмечает, что для «Монополии» сделка с Baring Vostok — уже не первый инвестиционный раунд. В 2015 году компания продала 38% акций фонду Acmero Capital. Вновь вырученные средства транспортно-логистический оператор намерен направить на развитие цифровой платформы.