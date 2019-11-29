Афипский НПЗ начал активную фазу модернизации На предприятии приступили к строительству комплекса гидрокрекинга, который позволит вывести глубину переработки нефти на уровень более 98%

Афипский нефтеперерабатывающий завод приступил к активной фазе реализации проекта модернизации предприятия. Здесь начато строительство основного предусмотренного программой объекта — комплекса гидрокрекинга.

Работы — на старт!

Первыми стартовали строительно-монтажные работы по возведению установок гидрокрекинга и производства водорода, в конце 2019 года планируется приступить к строительству установки производства серы, а в первом полугодии следующего года начнется возведение новых объектов заводского хозяйства (ОЗХ). Завершить строительство комплекса в целом планируется в максимально короткие сроки — к третьему кварталу 2022 года.

Генеральный проектировщик строительства — ЗАО «Нефтехимпроект», которое уже реализовало проект комплекса гидрокрекинга на другом нефтеперерабатывающем заводе Группы «САФМАР» — Орском НПЗ. Генподрядчик проекта — АО «Промфинстрой», также прекрасно зарекомендовавший себя в рамках проекта модернизации Орского завода.

Программа модернизации Афипского НПЗ была разработана давно, первые проектные работы начались еще в 2014-м, но к строительству комплекса гидрокрекинга удалось приступить только в нынешнем году.

За это время приобрели и доставили в Краснодарский край оборудование длительного цикла изготовления. Среди его поставщиков — крупнейшие производители профильного оборудования: Siemens AG, Howden Thomasen Compressors B.V., Flowserve B.V, Sandvik Process Systems, Officine LuigiResta S.p.A., FBM Hudson Italiana S.p.A, Sirtecigi S.p.A., LINDE AG, Lummus Technology Heat Transfer B.V.

Углубиться в переработку

Помимо создания комплекса гидрокрекинга программой модернизации предусматривается строительство установки замедленного коксования (УЗК). Начало работ на этом объекте запланировано на середину 2020-го, завершение работ — на 2023 год.

После того, как комплекс гидрокрекинга и УЗК будут введены в эксплуатацию, возможности предприятия по глубокой переработке нефти и по выпуску товарной продукции существенно возрастут. Глубина переработки увеличится с нынешних 76,7% до 98,1%, а выход светлых нефтепродуктов составит 87,7% против 54,2% на текущий период. Модернизация позволит исключить из продуктовой линейки завода мазут и вакуумный газойль — в производственном цикле они перей­дут на позиции полуфабрикатов, используемых для дальнейшей переработки в высококачественные, востребованные рынком светлые нефтепродукты.

Также в ходе модернизации будет увеличена численность сотрудников — как на этапе проектирования и строительства, так и в период ввода в строй новых промышленных мощностей, для которых потребуются профессионалы высокого уровня. В работах по обновлению производства будут задействованы сотрудники АНПЗ и привлечены подрядные организации, в итоге численность рабочих в пиковые моменты стройки будет доходить до 4 тысяч человек.

Экология в плюсе

Проект позволит заводу стать одним из самых современных и экологичных в стране. На НПЗ предусмотрена установка надежного оборудования, отвечающего высочайшим экологическим требованиям. В частности, планируется строительство локальных очистных сооружений, благодаря которым вся вода, которая получится в процессе производства, будет очищаться и возвращаться в систему оборотного водоснабжения.

Сейчас в рамках программы развития ООО «Афипский НПЗ» уже реализуется ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Сама направленность изменений на увеличение глубины переработки означает рост выпуска продукции высокой степени чистоты и уменьшение отходов.

Кроме того, основные объекты программы развития реализуются на южной площадке, расположенной на значительном расстоянии от жилой застройки. При проектировании используются самые современные технологии, соблюдаются границы санитарно-защитной зоны, проекты проходят обязательную экологическую экспертизу.

Вклад в общую «копилку»

Афипский НПЗ является крупнейшим налогоплательщиком Северского района и одним из крупнейших в Краснодарском крае. Только за три квартала 2019 года предприятие перечислило в федеральный бюджет свыше 1,1 млрд рублей. Платежи в бюджет Краснодарского края составили порядка 520 млн рублей. В бюджет Северского района направлено свыше 165 млн рублей, из них 146 млн — налог на доходы физических лиц, то есть отчисления с зарплаты работников завода. Направленные в местную казну средства идут непосредственно на развитие муниципалитета и входящих в него поселений, в том числе Афипского.

По прогнозу, по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления ООО «Афипский НПЗ» достигнут 2,4 млрд рублей.