Афипский НПЗ начал активную фазу модернизации

Афипский нефтеперерабатывающий завод приступил к активной фазе реализации проекта модернизации предприятия. Здесь начато строительство основного предусмотренного программой объекта — комплекса гидрокрекинга.
Работы — на старт!
Первыми стартовали строительно-монтажные работы по возведению установок гидрокрекинга и производства водорода, в конце 2019 года планируется приступить к строительству установки производства серы, а в первом полугодии следующего года начнется возведение новых объектов заводского хозяйства (ОЗХ). Завершить строительство комплекса в целом планируется в максимально короткие сроки — к третьему кварталу 2022 года.
Генеральный проектировщик строительства — ЗАО «Нефтехимпроект», которое уже реализовало проект комплекса гидрокрекинга на другом нефтеперерабатывающем заводе Группы «САФМАР» — Орском НПЗ. Генподрядчик проекта — АО «Промфинстрой», также прекрасно зарекомендовавший себя в рамках проекта модернизации Орского завода.
Программа модернизации Афипского НПЗ была разработана давно, первые проектные работы начались еще в 2014-м, но к строительству комплекса гидрокрекинга удалось приступить только в нынешнем году.
За это время приобрели и доставили в Краснодарский край оборудование длительного цикла изготовления. Среди его поставщиков — крупнейшие производители профильного оборудования: Siemens AG, Howden Thomasen Compressors B.V., Flowserve B.V, Sandvik Process Systems, Officine LuigiResta S.p.A., FBM Hudson Italiana S.p.A, Sirtecigi S.p.A., LINDE AG, Lummus Technology Heat Transfer B.V.
Углубиться в переработку
Помимо создания комплекса гидрокрекинга программой модернизации предусматривается строительство установки замедленного коксования (УЗК). Начало работ на этом объекте запланировано на середину 2020-го, завершение работ — на 2023 год.
После того, как комплекс гидрокрекинга и УЗК будут введены в эксплуатацию, возможности предприятия по глубокой переработке нефти и по выпуску товарной продукции существенно возрастут. Глубина переработки увеличится с нынешних 76,7% до 98,1%, а выход светлых нефтепродуктов составит 87,7% против 54,2% на текущий период. Модернизация позволит исключить из продуктовой линейки завода мазут и вакуумный газойль — в производственном цикле они перейдут на позиции полуфабрикатов, используемых для дальнейшей переработки в высококачественные, востребованные рынком светлые нефтепродукты.
Также в ходе модернизации будет увеличена численность сотрудников — как на этапе проектирования и строительства, так и в период ввода в строй новых промышленных мощностей, для которых потребуются профессионалы высокого уровня. В работах по обновлению производства будут задействованы сотрудники АНПЗ и привлечены подрядные организации, в итоге численность рабочих в пиковые моменты стройки будет доходить до 4 тысяч человек.
Экология в плюсе
Проект позволит заводу стать одним из самых современных и экологичных в стране. На НПЗ предусмотрена установка надежного оборудования, отвечающего высочайшим экологическим требованиям. В частности, планируется строительство локальных очистных сооружений, благодаря которым вся вода, которая получится в процессе производства, будет очищаться и возвращаться в систему оборотного водоснабжения.
Сейчас в рамках программы развития ООО «Афипский НПЗ» уже реализуется ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. Сама направленность изменений на увеличение глубины переработки означает рост выпуска продукции высокой степени чистоты и уменьшение отходов.
Кроме того, основные объекты программы развития реализуются на южной площадке, расположенной на значительном расстоянии от жилой застройки. При проектировании используются самые современные технологии, соблюдаются границы санитарно-защитной зоны, проекты проходят обязательную экологическую экспертизу.
Вклад в общую «копилку»
Афипский НПЗ является крупнейшим налогоплательщиком Северского района и одним из крупнейших в Краснодарском крае. Только за три квартала 2019 года предприятие перечислило в федеральный бюджет свыше 1,1 млрд рублей. Платежи в бюджет Краснодарского края составили порядка 520 млн рублей. В бюджет Северского района направлено свыше 165 млн рублей, из них 146 млн — налог на доходы физических лиц, то есть отчисления с зарплаты работников завода. Направленные в местную казну средства идут непосредственно на развитие муниципалитета и входящих в него поселений, в том числе Афипского.
По прогнозу, по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления ООО «Афипский НПЗ» достигнут 2,4 млрд рублей.
ООО «Афипский НПЗ» находится в управлении у АО «ФортеИнвест», которое входит в Группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. В периметр Группы предприятие вошло в мае 2019 года. Тогда же произошла смена руководства — генеральным директором Афипского НПЗ стал Сергей Кращук, раннее возглавлявший Краснодарский НПЗ.
Нефтеперерабатывающий завод расположен в 92 км от Новороссийского порта. Его мощность составляет 6 млн тонн нефти год. В настоящее время в структуру завода входят две установки атмосферной перегонки нефти с проектной мощностью 3 млн тонн в год каждая и комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона с проектной мощностью 2,9 млн тонн в год по мазуту и 1,4 млн тонн в год по гудрону.