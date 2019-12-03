«Воин-В» выходит из программы реновации

Компания «Воин-В» покидает кварталы в Ульянке в Кировском районе Петербурга. Об этом заявил депутат ЗакСа Денис Четырбок, сообщает ИА «Росбалт».

Компания за 10 лет выполнила условия программ реновации только на 8%. Ни одной хрущевки не снесено, построены пять домов. По словам господина Четырбока, судьба квартала пока не ясна.

«Привлекут ли "Воин-В " к ответственности за неисполнение контракта и то, что он ушел с этого участка, оставив после себя лишь уплотнительную застройку, однозначно пока утверждать нельзя»,— добавил Денис Четырбок.

Напомним, что компания получила право на реновацию квартала «Ульянка 2А 2Г» в 2008 году. Расселить и снести предполагалось 15 домов. В 2018 году суд не одобрил пролонгацию договора застройщику на работы в рамках программы.