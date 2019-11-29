«Мы планируем довести экспорт продукции „АЭМЗ“ до 90%»

— Иван Иванович, на протяжении девяти лет «АЭМЗ» вложил в развитие собственного производства в Краснодарском крае значительные средства. Сколько всего инвестиций было сделано и на какие средства идет такое масштабное строительство?

— Суть в том, что средства, которые зарабатывает наш завод, мы обратно инвестируем в экономику.

В этом году в собственное производство уже вложено 4 млрд руб. Значительная часть средств направлена на проект по производству катанки, запуск которого мы планируем в 2020 году. Кроме того, в рамках инвестиционной программы было приобретено значительное количество собственного автотранспорта для перевозки продукции. Также предприятие инвестировало средства в строительство второго метизного цеха, запуск которого намечен на будущий год. Мы вложили деньги в производство совершенно новой продукции — алюмоцинковой проволоки — это уникальный для России продукт. Выпуск данной продукции планируется на уровне 24 тыс. тонн в год.

— В чем уникальность алюмоцинковой проволоки?

— Это совершенно новый продукт, который в последствии будет заменять оцинкованную проволоку. Алюмоцинковый сплав состоит из алюминия и цинка, он эффективно противодействует коррозии, значительно увеличивая срок эксплуатации продукции в условиях регулярного воздействия атмосферных осадков. В России алюмоцинковую проволоку никто не производит. На реализацию инвестпроекта по строительству второго метизного цеха потребовалось 2,9 млрд руб. Мы планируем, что это обеспечит до 400 новых рабочих мест на предприятии.

— В марте этого года была введена в эксплуатацию четвертая очередь метизного цеха, расскажите об этом подробнее.

— Строительство цеха велось 2,5 года. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб. Новое производство выпускает рифленую, оцинкованную и сварочную проволоку, изготовленную методом волочения. Это первое подобное производство в России. Мы считаем, что с его запуском будет снята большая часть потребности в проволоке на юге страны. Абинский завод планирует стать самым крупным производителем сварочной проволоки в России.

— Ранее на «АЭМЗ» были открыты электросталеплавильный, сортопрокатный цеха и кислородный завод. Все они входят в длинный цикл производства. Что изначально было заложено в стратегию развития завода и почему именно такая стратегия была выбрана? Какие изменения внесли бы вы в свою инвестиционную деятельность сегодня?

— Изначально у предприятия не было долгосрочной стратегии развития, соответственно по этой причине все делалось поступательно. Сначала был цех по производству арматуры, потом электросталеплавильный цех, потом цех по производству катанки, и затем мы инвестировали в метизное производство. Я считаю, что абсолютно каждый шаг был верным. Поэтому никакие изменения мы бы не вносили.

— Существует ли в стратегии развития «АЭМЗ» предел, при котором его инвестиционная деятельность станет менее активной? На каком этапе это может произойти?

— Конечно, у «Абинского электрометаллургического завода» есть свой предел, и связан он с возможностью доставки сырья на предприятие. Чтобы компания могла развиваться в отдаленной перспективе, была заключена сделка по приобретению сортового завода в Балаково.

— Действительно, в этом году «Северсталь» продала этот завод «АЭМЗ». Какие вложения планируются в его реконструкцию? И какое место займет данное предприятие в структуре бизнеса АЭМЗ?

— Сегодня завод в Балаково представляет из себя около 40% от структуры бизнеса АЭМЗ. Инвестиции, которые планируется сделать, еще сложно оценить, но в первую очередь средства будут направлены на модернизацию оборудования и экологию. В частности, нам предстоит модернизировать узлы газоочистки, конструкции электросталеплавильного цеха. Также необходимо восстановить линию катанки, а в конечном счете предприятие начнет выпуск новой продукции. Повторюсь, очень тяжело оценить эти инвестиции, но по примерным расчетам, в предприятие предстоит вложить около $40 млн.

— А какие планы есть в отношении развития Абинского завода?

— Мы продолжим реализацию метизной программы — строительство цехов по производству высокоуглеродистой проволоки, крепежа, пружинной продукции, канатной продукции и цеха по производству катанки. Что касается катанки, то, как я уже сказал, это вопрос краткосрочной перспективы. А развитие метизного комплекса рассчитано на 4–5 лет.

— Каким образом «АЭМЗ» изыскивает средства на инвестиционную деятельность, пользуется ли льготными кредитами, мерами господдержки и какими? Как вы их оцениваете?

— Очень эффективно оцениваем и видим, какая большая поддержка оказывается государством. Мы рассчитываем на получение льготы по возмещению транспортных расходов в 2020 году, это порядка 138 млн рублей. Что касается льготных займов, мы подали документы на участие в программе КППК (Корпоративная программа повышения конкурентоспособности — эта программа распространяется на организации, взявшие на себя обязательства по наращиванию объемов производства и поставок конкурентоспособной продукции,— прим.). Ждем результатов.

— Как складывается у вашего предприятия кооперация с бизнесом Кубани, в каких отраслях это происходит?

— В первую очередь мы взаимодействуем со строительным бизнесом, так как Абинский завод выпускает строительный сортамент, однако в последние несколько лет мы перешли к производству машиностроительного сортамента. Мы производим различные полуфабрикаты, например оцинкованную проволоку, которая в дальнейшем идет в качестве сырья на другое производство. В Краснодарском крае такие предприятия есть.

— Поставляется ли продукция «АЭМЗ» за рубеж? В какие страны? Существует ли программа по увеличению экспорта продукции? Насколько конкурентоспособна продукция за рубежом?

— Абинский завод является крупнейшим поставщиком длинного проката за рубеж. По экспорту арматуры и катанки мы сегодня являемся номером один в России. Продукция очень популярна и пользуется спросом у наших зарубежных партнеров. По качеству она лучше, чем у многих производителей. Что касается географии — это африканские страны, азиатский рынок, США и Европа.

— Существует ли на «АЭМЗ» ли программа по увеличению экспорта?

— У нас действительно есть планы по наращиванию экспорта. Для этого мы меняем наш подход в реализации товара. Завод в Балаково будет работать на внутренний рынок, примерно 80% продукции станем направлять российским потребителям. Абинский завод мы планируем переориентировать на экспорт — до 90% товаров в будущем мы будем реализовывать за рубеж.

— Каким вы видите будущее металлургической области на Юге России и в целом по стране? Какие проблемы возникают в отрасли сегодня и какие возможны в будущем?

— Важно сохранить тот промышленный потенциал, который сейчас существует. А сохранность производства можно обеспечить только соответствующим внутренним потреблением. Одна из основных проблем — обеспечение сырьем. Глобальная проблема металлургической отрасли — это общемировое перепроизводство. Очень тяжело конкурировать на рынке, для этого сегодня нужно быть достаточно мобильным. Не всегда гиганты получают максимальную прибыль, происходит это прежде всего из-за неповоротливости, отсутствия гибкости у высшего менеджмента. В свою очередь небольшие производители, к сожалению, сегодня вынуждены выживать из-за низкого потребления внутри страны. Есть и еще одна большая проблема, которая скоро возникнет — это увеличение количества маленьких производств. Например, те заводы, которые закрыли в Китае, перевозят в Россию, и здесь открываются небольшие производства.