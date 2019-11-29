Рынок фитнеса на юге показывает бурный рост, отмечают участники этого рынка и эксперты. Если в 2016 году объем данного рынка в Краснодаре оценивался примерно в $19 млн, то в 2018-м достиг $40 МЛН. Юг привлекает все больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно расширяются. При этом основная точка роста, по мнению экспертов,— среднеценовые форматы. Премиальные заведения, как и индивидуальные группы, рынок будет принимать неохотно.
ЗОЖ набирает обороты
Сфера фитнеса в Краснодарском крае год за годом набирает стремительные обороты. Так, на 2018 год в Краснодаре насчитывается свыше четырехсот фитнес-клубов (в прошлом году было около трехсот), спортзалов и фитнес-студий, из которых двенадцать являются более современными — с плавательной зоной (бассейном). С появлением такого роста заинтересованности людей к спорту формируется понимание ценности физических нагрузок, эффекта от тренировок и их влияния на здоровье человека. «У людей сложилось некоторое понимание о физических тренировках. По их мнению, физические нагрузки улучшают физическую форму, функции и гибкость человека. Главные функции физкультурно-оздоровительной деятельности — улучшение внутреннего состояния человека, выработка некоторой системности в жизни людей, при этом улучшаются их социальные, психологические и физические возможности. Физкультурно-оздоровительная деятельность — это один из самых недорогих вариантов стать социально развитым, успешным, функциональным, а самое главное — здоровым человеком»,— говорит врач — мануальный терапевт Антон Зазуля.
Руководитель студии йоги Юлия Пономарева подтверждает его слова: «Если раньше клиенты приходили с целью сбросить вес, сейчас все чаще люди выбирают программу «Здоровая спина», ездят в йога-туры по выходным, делают упражнения, которые я выкладываю на «Ютубе». То есть они просто поддерживают форму, получают удовольствие от тренировок, хотят улучшить общее состояние».
Очень средняя цена
Как отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, рынок фитнес-услуг активно растет. «Потенциал роста бизнеса очень большой, поскольку лишь три процента людей в России занимаются фитнесом, в Европе — 15—20 процентов, в Америке — свыше 20 процентов. Спрос на инвестиции в секторе создает низкая инфляция и низкие темпы роста экономики. Это «защитный» актив, который при наличии грамотного менеджмента приносит выручку всегда, особенно учитывая, что страховые компании крайне заинтересованы в снижении рисков заболеваний для снижения издержек в отрасли. В том, чтобы население «лечилось само» заинтересовано, похоже, и государство, судя по статистике бюджета на 2020—2022 годы с падающими в реальном выражении расходами на здравоохранение»,— говорит эксперт.
«На протяжении последних нескольких лет рынок Краснодара рос на 20% в год (в 2018 году объем составлял примерно $40 млн, в 2017-м — 24, а в 2016-м — около девятнадцати). В городе фитнес-услуги оказывает около семидесяти заведений, и клиентуры хватает всем»,— говорит директор клуба Slim Александр Кобылкин. По его словам, юг привлекает все больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно расширяются. При этом основная точка роста, по мнению экспертов,— среднеценовые форматы. Премиальные заведения, как и индивидуальные группы, рынок будет принимать неохотно.
Участники рынка уверены, что наибольшей популярностью сегодня пользуются фитнес-учреждения, предоставляющие максимально широкий спектр основных и дополнительных услуг. Это групповые программы, персональные тренировки и общеоздоровительные программы. Причем они также предсказывают, что развиваться будет в основном средний ценовой сегмент. «Это связано с тем, что основная масса клубов предлагает абонементы в среднем ценовом сегменте: от 10 до 33 тыс. руб. Причем все клубы предлагают акционные абонементы, которые приобрести можно и вовсе за 6—16 тыс. руб.»,— говорит представитель «Макс Фитнес» Максим Тарасенко. Кроме того, он отмечает что цены, установленные на услуги фитнес-клубов, имеют свою цикличность, это связано с тем, что в разное время года число клиентов значительно варьируется — пиковые периоды приходятся на осенне-зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается существенный отток потребителей фитнес-услуг. Анализируя конкурентную среду, менеджмент фитнес-клубов в первую очередь уточняет конкурентные силы.
«Рынок фитнеса в ЮФО еще открыт, но тенденция такова, что открыт он в первую очередь для центров эконом- и бизнес-класса»,— говорит Максим Тарасенко. Тридцать — сорок процентов южного рынка, по его мнению, держат среднеклассовые заведения. Эта оценка, скорее всего, соответствует действительности: в 2011 году исследование РБК.research показало, что в России основными потребителями фитнес-услуг являются представители среднего класса — на их долю в структуре спроса приходится 34,4%.
Кадры заблудились на курсах
Со стремительным развитием фитнес-индустрии появляется проблема кадров. Ситуация с профессиональными тренерами в фитнес-индустрии Краснодара требует повышенного внимания. Количество готовых свободных специалистов на рынке рассматриваемой сферы недостаточно либо доходит до нуля, считают руководители фитнес-клубов. В связи с данной ситуацией появляется «дополнительное образование в сфере фитнеса», то есть короткие курсы. Они являются основным конкурентом различных спортивных вузов и профессиональных спортивных заведений. «В фитнес-клубы требуются более подготовленные специалисты, так как их работа заключается в сохранении и стабилизации показателей здоровья своих клиентов. А специалисты дополнительных образовательных учреждений проходят подготовку в течение двух недель, и встает вопрос: а есть ли какой-либо практический и теоретический эффект в их обучении? Да, безусловно, данные специалисты получают базовые знания в сфере фитнеса, но их знания недостаточны, чтобы они могли грамотно следить за здоровьем своих подопечных, что подразумевают их повседневные должностные обязанности»,— говорит преподаватель Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Анна Довгаль.
В противовес дополнительным образованиям вступают спортивные вузы и профессиональные спортивные заведения, где выпускаемые специалисты обучаются в течение четырех и более лет и, следовательно, имеют расширенный набор компетенций в указанной сфере. Конечно, целесообразней и эффективней принимать на работу специалистов, имеющих более продолжительную подготовку и наибольший объем знаний в области физкультурно-оздоровительной деятельности. Однако высококвалифицированных специалистов на рынке фитнес-услуг Краснодарского края не хватает.
«Несмотря на сложность ситуации, связанной с несбалансированным соотношением спроса на специалистов сферы фитнеса и тем, какое их количество продиктовано рынком, фитнес-индустрия Краснодарского края продолжает активно развиваться. Благодаря данной индустрии появилось огромное количество людей, которые не только занимаются фитнесом, но и готовы отдать свои силы и время тренерской деятельности»,— говорит госпожа Довгаль. По ее словам, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма раз в год выпускает свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по трем спортивным специальностям. За один год 413 специалистов в области физической культуры и спорта оканчивает курсы при университете. Суммарное количество специалистов, выпускаемых учреждениями дополнительного образования в Краснодарском крае,— свыше 450 человек в год.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Именно появление дополнительного образования и его развитие оказывают существенное влияние на удовлетворение спроса в персонале на растущем рынке фитнес-услуг и тем самым влияют на количество рабочих мест Краснодарского края, что в свою очередь благоприятно влияет на экономическую ситуацию в Краснодаре и крае. Средняя заработная плата инструктора тренажерного зала на август 2019 года в городе Краснодаре составляет 42—51 тыс. руб. в месяц. Если сравнивать ее со средней заработной платой в Краснодаре, которая составляет 28,1 тыс. руб., то инструкторы тренажерного зала получают на 14 тыс. руб. больше, чем среднестатистический работник Краснодара. Это значимый показатель, который непосредственно влияет на развитие фитнес-индустрии Краснодара.
Максим Тарасенко отмечает, что для тренера мало получить соответствующее образование — ему необходимы и другие навыки. «Прежде всего это умение находить общий язык с клиентами. Не просто ладить с ними, а вызывать у них авторитет, убеждать их в чем-либо. Он может окончить два института, иметь звание мастера спорта, быть профессионалом, но в клубе он обслуживающий персонал, и это необходимо учитывать. Не у каждого получается»,— отмечает господин Тарасенко.
В среднем по стране проникновение составляет 3—5%, в некоторых регионах, по экспертным оценкам, показатель доходит до 8—10%. В год рост не превышает одного пункта. Краснодарский край один из самых благополучных в плане развития: здесь на относительно небольшой площади работает множество клубов разных операторов, благодаря чему фитнесом занимается порядка 7% населения. Ситуация на Кубани намного лучше, чем во многих регионах страны.
Прогноз оптимистичный
Эксперты считают, что кризис пока существенно не сказался на рынке предоставления спортивных и оздоровительных услуг, включая и фитнес. «Конечно, падение доходов россиян отразилось на темпах развития этого сегмента услуг, но не столь заметно, как в других областях потребительского сектора. В последние годы рынок фитнес-услуг стабильно рос. Так что, несмотря на негативные явления в экономике страны в целом, за счет существенного увлечения значительной доли наших сограждан здоровым образом жизни рынок фитнес-услуг не только не сжался, как многие иные сегменты потребительского рынка, но и продолжает расширяться. Впрочем, во многом это расширение также отчасти связано с преодолением демографической ямы 90-х годов прошлого века и процессом перевода в частный сектор спортивных объектов, ранее находившихся на балансе предприятий и муниципалитетов. Оба эти ресурса в существенной степени уже исчерпаны»,— говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
По его словам, следует понимать, что эта ниша весьма ограничена объемом и по мере ее заполнения темпы прироста не просто будут снижаться, но и могут вовсе перейти в стадию стагнации. Впрочем, до этого еще далеко и на настоящий момент сектору рынка фитнес-услуг пока мало что угрожает.
Господин Кобылкин также считает, что рынку есть куда расти, правда, он отмечает, что этот бизнес ждет консолидация. «Все-таки, по моему мнению, будет какое-то поглощение. Например, студии йоги или танцев привлекают мало клиентов — абонемент в клуб дает больше возможностей, и отток клиентов начнется именно туда. Подвальные «качалки» тоже ждет невеселое будущее, и по той же причине».