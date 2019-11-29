Рынок фитнеса на юге показывает бурный рост, отмечают участники этого рынка и эксперты. Если в 2016 году объем данного рынка в Краснодаре оценивался примерно в $19 млн, то в 2018-м достиг $40 МЛН. Юг привлекает все больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно расширяются. При этом основная точка роста, по мнению экспертов,— среднеценовые форматы. Премиальные заведения, как и индивидуальные группы, рынок будет принимать неохотно.

ЗОЖ набирает обороты

Сфера фитнеса в Краснодарском крае год за годом набирает стремительные обороты. Так, на 2018 год в Краснодаре насчитывается свыше четырехсот фитнес-клубов (в прошлом году было около трехсот), спортзалов и фитнес-студий, из которых двенадцать являются более современными — с плавательной зоной (бассейном). С появлением такого роста заинтересованности людей к спорту формируется понимание ценности физических нагрузок, эффекта от тренировок и их влияния на здоровье человека. «У людей сложилось некоторое понимание о физических тренировках. По их мнению, физические нагрузки улучшают физическую форму, функции и гибкость человека. Главные функции физкуль­турно-оздоровительной деятельности — улучшение внутреннего состояния человека, выработка некоторой системности в жизни людей, при этом улучшаются их социальные, психологические и физические возможности. Физкультурно-оздоровительная деятельность — это один из самых недорогих вариантов стать социально развитым, успешным, функциональным, а самое главное — здоровым человеком»,— говорит врач — мануальный терапевт Антон Зазуля.

Руководитель студии йоги Юлия Пономарева подтверждает его слова: «Если раньше клиенты приходили с целью сбросить вес, сейчас все чаще люди выбирают программу «Здоровая спина», ездят ­в йога-туры по выходным, делают упражнения, которые я выкладываю на «Ютубе». То есть они прос­то поддерживают форму, получают удовольствие от тренировок, хотят улучшить общее состояние».

Очень средняя цена

Как отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, рынок фитнес-услуг активно растет. «Потен­циал роста бизнеса очень большой, поскольку лишь три процента людей в России занимаются фитнесом, в Европе — 15—20 процентов, в Америке — свыше 20 процентов. Спрос на инвестиции в секторе создает низкая инфляция и низкие темпы роста экономики. Это «защитный» актив, который при наличии грамотного менеджмента приносит выручку всегда, особенно учитывая, что страховые компании крайне заинтересованы в снижении рисков заболеваний для снижения издержек в отрасли. В том, чтобы население «лечилось само» заинтересовано, похоже, и государство, судя по ста­тистике бюджета на 2020—2022 годы с пада­ющими в реальном выражении расходами на ­здравоохранение»,— говорит эксперт.

«На протяжении последних нескольких лет рынок Краснодара рос на 20% в год (в 2018 году объем составлял примерно $40 млн, в 2017-м — 24, а в 2016-м — около девятнадцати). В городе фитнес-услуги оказывает около семидесяти заведений, и клиентуры хватает всем»,— говорит директор клуба Slim Александр Кобылкин. По его словам, юг привлекает все больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно расширяются. При этом основная точка роста, по мнению экспертов,— среднеценовые форматы. Премиальные заведения, как и индивидуальные группы, рынок будет принимать неохотно.

Участники рынка уверены, что наибольшей популярностью сегодня пользуются фитнес-учреждения, предоставляющие максимально широкий спектр основных и дополнительных услуг. Это групповые программы, персональные тренировки и общеоздоровительные программы. Причем они также предсказывают, что развиваться будет в основном средний ценовой сегмент. «Это связано с тем, что основная масса клубов предлагает абонементы в среднем ценовом сегменте: от 10 до 33 тыс. руб. Причем все клубы предлагают акционные абонементы, которые приобрести можно и вов­се за 6—16 тыс. руб.»,— говорит представитель «Макс Фитнес» Максим Тарасенко. Кроме того, он отмечает что цены, установленные на услуги фитнес-клубов, имеют свою цикличность, это связано с тем, что в разное время года число клиентов значительно варьируется — пиковые периоды приходятся на осенне-зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается существенный отток потребителей фитнес-услуг. Анализируя конкурентную среду, менеджмент фитнес-клубов в первую очередь уточняет конкурентные силы.

«Рынок фитнеса в ЮФО еще открыт, но тенденция такова, что открыт он в первую очередь для центров эконом- и бизнес-класса»,— говорит Максим Тарасенко. Тридцать — сорок процентов южного рынка, по его мнению, держат среднеклассовые заведения. Эта оценка, скорее всего, соответствует действительности: в 2011 году исследование РБК.research показало, что в России основными потребителями фитнес-услуг являются представители среднего класса — на их долю в структуре спроса приходится 34,4%.

Кадры заблудились на курсах

Со стремительным развитием фитнес-индустрии появляется проблема кадров. Ситуация с профессиональными тренерами в фитнес-индуст­рии Краснодара требует повышенного внимания. Количество готовых свободных специалистов на рынке рассматриваемой сферы недостаточно ­либо доходит до нуля, считают руководители фитнес-клубов. В связи с данной ситуацией появляется «дополнительное образование в сфере фитнеса», то есть короткие курсы. Они являются основным конкурентом различных спортивных вузов и профессиональных спортивных заведений. «В фитнес-клубы требуются более подготовленные специалисты, так как их работа заключается в сохранении и стабилизации показателей здоровья своих клиентов. А специалисты дополнительных образовательных учреждений проходят подготовку в течение двух недель, и встает вопрос: а есть ли какой-либо практический и теоретический эффект в их обучении? Да, безусловно, данные специалисты получают базовые знания в сфере фитнеса, но их знания недостаточны, чтобы они могли грамотно следить за здоровьем своих подопечных, что подразумевают их повседневные должностные обязанности»,— говорит преподаватель Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Анна Довгаль.

По данным минспорта Кубани, в 2018 году в крае занималось физической культурой и спортом 2,55 млн жителей края, что составляет 49,3% от общей численности населения края

В противовес дополнительным образованиям вступают спортивные вузы и профессиональные спортивные заведения, где выпускаемые специа­листы обучаются в течение четырех и более лет и, следовательно, имеют расширенный набор компетенций в указанной сфере. Конечно, целесообразней и эффективней принимать на работу специалис­тов, имеющих более продолжительную подготовку и наибольший объем знаний в области физкультурно-оздоровительной деятельности. Однако высоко­квалифицированных специалистов на рынке фитнес-услуг Краснодарского края не хватает.

«Несмотря на сложность ситуации, связанной с несбалансированным соотношением спроса на специалистов сферы фитнеса и тем, какое их количество продиктовано рынком, фитнес-индустрия Краснодарского края продолжает активно развиваться. Благодаря данной индустрии появилось огромное количество людей, которые не только занимаются фитнесом, но и готовы отдать свои силы и время тренерской деятельности»,— говорит госпожа Довгаль. По ее словам, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма раз в год выпускает свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по трем спортивным специальностям. За один год 413 специалистов в области физической культуры и спорта оканчивает курсы при университете. Суммарное количество специалистов, выпускаемых учреждениями дополнительного образования в Краснодарском крае,— свыше 450 человек в год.

Кризис пока существенно не сказался на рынке предоставления спортивных и оздоровительных услуг Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Именно появление дополнительного образования и его развитие оказывают существенное влияние на удовлетворение спроса в персонале на растущем рынке фитнес-услуг и тем самым влияют на количество рабочих мест Краснодарского края, что в свою очередь благоприятно влияет на экономическую ситуацию в Краснодаре и крае. Средняя заработная плата инструктора тренажерного зала на август 2019 года в городе Краснодаре составляет 42—51 тыс. руб. в месяц. Если сравнивать ее со средней заработной платой в Краснодаре, которая составляет 28,1 тыс. руб., то инструкторы тренажерного зала получают на 14 тыс. руб. больше, чем среднестатистический работник Краснодара. Это значимый показатель, который непосредственно влияет на развитие фитнес-индустрии Краснодара.

Максим Тарасенко отмечает, что для тренера мало получить соответствующее образование — ему необходимы и другие навыки. «Прежде всего это умение находить общий язык с клиентами. Не просто ладить с ними, а вызывать у них авторитет, убеждать их в чем-либо. Он может окончить два института, иметь звание мастера спорта, быть профессионалом, но в клубе он обслуживающий персонал, и это необходимо учитывать. Не у каждого получается»,— отмечает господин Тарасенко.

В среднем по стране проникновение составля­ет 3—5%, в некоторых регионах, по экспертным оценкам, показатель доходит до 8—10%. В год рост не превышает одного пункта. Краснодарский край один из самых благополучных в плане развития: здесь на относительно небольшой площади работает множество клубов разных операторов, благодаря чему фитнесом занимается порядка 7% населения. Ситуация на Кубани намного лучше, чем во многих регионах страны.

Прогноз оптимистичный

Эксперты считают, что кризис пока существенно не сказался на рынке предоставления спортивных и оздоровительных услуг, включая и фитнес. «Конечно, падение доходов россиян отразилось на темпах развития этого сегмента услуг, но не столь заметно, как в других областях потребительского сектора. В последние годы рынок фитнес-услуг стабильно рос. Так что, несмотря на негативные явления в экономике страны в целом, за счет существенного увлечения значительной доли наших сограждан здоровым образом жизни рынок фитнес-услуг не только не сжался, как многие иные сегменты потребительского рынка, но и продолжает расширяться. Впрочем, во многом это расширение также отчасти связано с преодолением демографической ямы 90-х годов прошлого века и процессом перевода в частный сектор спортивных объектов, ранее находившихся на балансе предприятий и муниципалитетов. Оба эти ресурса в существенной степени уже исчерпаны»,— говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, следует понимать, что эта ниша весьма ограничена объемом и по мере ее заполнения темпы прироста не просто будут снижаться, но и могут вовсе перейти в стадию стагнации. Впрочем, до этого еще далеко и на настоящий момент сектору рынка фитнес-услуг пока мало что угрожает.

Господин Кобылкин также считает, что рынку есть куда расти, правда, он отмечает, что этот бизнес ждет консолидация. «Все-таки, по моему мнению, будет какое-то поглощение. Например, студии йоги или танцев привлекают мало клиентов — абонемент в клуб дает больше возможностей, и отток клиентов начнется именно туда. Подвальные «качалки» тоже ждет невеселое будущее, и по той же причине».

Елена Рыжкова