Бюджет пошел на заморозку На подготовку улиц к Новому году в Башкирии выделено около 270 млн рублей

Власти Башкирии в этом году намерены потратить беспрецедентную сумму на новогоднее убранство улиц к Новому году. По оценке „Ъ“, речь идет о сумме более 270 млн руб., из которой около 120 млн зарезервировано в бюджете, еще 140 млн руб. возьмут из пожертвований Башкирской содовой компании в республиканский Фонд социальных целевых программ. Исполнитель госконтракта — подмосковная компания «Клирлайт рус» — был отобран в рамках закупки у единственного поставщика, не предусматривающей конкуренции. Судя по информации на сайте госзакупок, подрядчик имеет опыт тесного взаимодействия с башкирскими чиновниками в бытность их работы в подмосковном Красногорске.

На оформление улиц городов Башкирии к Новому году в этом году выделена рекордная сумма — более 270 млн руб. Власти решили провести отбор поставщика централизованно: основным госзаказчиком выступили не администрации муниципалитетов, а ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан».

В прошлую пятницу ГКУ уведомило о том, что 25 ноября заключило контракт стоимостью 115 млн руб. на установку новогодних декораций и иллюминации с единственным поставщиком — ООО «Клирлайт рус» (Одинцово, Московская область). Контракт предполагает установку 99 сборных светодиодных декоративных конструкций в девяти городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске, Кумертау, Сибае и Агидели. Восемь видов световых конструкций, в том числе 32-метровая конусообразная искусственная ель стоимостью около 21 млн руб., арка, консоль, сосулька, снежинка и фонарь, должны быть установлены в Уфе. В Стерлитамаке планируется установка искусственной ели высотой 24 метра за 14,5 млн руб., а в остальных городах — 18-метровые искусственные ели с подсветкой по цене от 7,5 млн до 12,5 млн руб.

Финансируется контракт из бюджета республики.

• ООО «Клирлайт рус» образовано в мае 2014 года, принадлежит Сергею Макееву. С 2017 года компания активно работает на контрактах с администрацией подмосковного Красногорска (в 2017-2018 годах ею руководил нынешний глава Башкирии Радий Хабиров). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году «Клирлайт рус» заключила 14 госконтрактов общей стоимостью 286 млн руб., из которых шесть — с администрацией Красногорска и ее структурными подразделениями (предполагают ремонт дворов и систем наружного освещения).

Опросить руководство ГКУ «Хозяйственное управление РБ» о причинах выбора такой формы закупки как закупка у единственного поставщика вчера не удалось. В приемной директора учреждения Алексея Аглисламова перенаправили вопросы к начальнику отдела госзакупок Тагиру Хабибуллину, а тот попросил письменный запрос.

В информации на портале госзакупок сообщается, что такой вид закупок разрешен правительством РФ, если другой способ определения поставщика потребовал бы временных затрат и был бы нецелесообразным.

Собеседник „Ъ“ в правительстве сообщил, что в администрации главы региона решили переложить расходы на новогоднее убранство с муниципалитетов на бюджет республики. «Для бюджета Уфы, например, 115 млн рублей — это существенная сумма, а для бюджета республики — не очень»,— отметил собеседник. Закупку у единственного поставщика он объяснил тем, что поставщик проверен и имеет опыт исполнения таких контрактов: «Если бы контракт был выставлен на аукцион, то могла победить компания, предложившая наименьшую сумму, но и качество работы могло быть невысоким».

Кроме хозяйственного управления подготовку Уфы к Новому году финансирует ГУП «Управление административными зданиями РБ». 9 декабря предприятие намерено отобрать подрядчика установки в городе 34 типов уличных украшений: 595 гирлянд, акриловых фигурок, панно и других светотехнических изделий. Максимальная цена контракта с подрядчиком определена в 15,4 млн руб. Средства на эти цели выделяет само предприятие.

В прошлом году бюджет Уфы потратил на подготовку и украшение двух ледовых городков (у конгресс-холла и на площади имени Ленина) 17,8 млн руб., в 2016 и 2017 годах — в пределах 15 млн руб. Контракты получали местные предприниматели. В декабре 2018 года такой уровень подготовки городов к новогодним празднествам раскритиковал Радий Хабиров, управлявший на тот момент регионом два месяца.

Тендеры на оборудование основных ледовых городков в Уфе на портале госзакупок в этом году найти не удалось. Есть аукцион только на изготовление ледовых скульптур и ограждений ледового городка на площади перед Детской филармонией (бывший ДК УЗЭМИК). Начальная цена этого контракта определена в 281 тыс. руб.

Кроме бюджетных средств власти региона намерены использовать на новогоднее убранство средства бизнеса: 140 млн руб., перечисленных в Фонд социальных целевых программ Башкирской содовой компанией (БСК, группа «Башхим»). Заместитель генерального директора БСК Марина Бортова сообщила „Ъ“, что всего компания перечислила в фонд в этом году 700 млн руб. «Это будут произведения искусства»,— пообещала собеседница, отвечая на вопрос, на что именно потратят спонсорскую помощь к Новому году. Глава региона Радий Хабиров ранее написал на своей странице в сети в Facebook, что спонсор привлечет к изготовлению праздничной иллюминации итальянскую компанию Festi Group (работает в том числе в Казани).

По мнению экспертов, выбранный властями способ отбора поставщика трудно признать оптимальным. «Есть две группы оснований для выбора такой процедуры как закупка у единственного поставщика: если товар представлен на низкоконкурентном рынке или при возникновения чрезвычайной ситуации,— отмечает управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин.— Вряд ли Новый год можно отнести к ЧП, а рынок поставки новогодних декораций низкоконкурентным. Поэтому у других участников рынка есть шансы на оспаривание этого тендера. Другое дело, что к моменту разрешения спора контракт будет, скорее всего, исполнен».

В то же время предприниматель, участник госзакупок Павел Степанов признает, что логика в такой закупке есть. «В аукционах есть риск получить низкую цену и соответствующее качество, а конкурсы могут затянуться»,— отметил он.

Булат Баширов