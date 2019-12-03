Над районами не властвует

Группа транспортных компаний, работающих в Саратовской области под брендом «Властелин», заявили о планах прекратить с середины декабря межмуниципальные перевозки. Сейчас компании «Властелина» обслуживают порядка 40 направлений. Основанием для такого заявления, утверждают представители транспортных компаний, стало административное давление на перевозчиков. В случае отказа компаний «Властелин» от перевозок, транспортное сообщение может приостановиться на порядка 15 направлениях. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства говорят, что будут пересматривать графики движения регулярных рейсов и объявлять новые конкурсы на межмуниципальные ­маршруты.

Вчера группа транспортных компаний «Властелин» распространила открытое заявление, в котором перевозчики объявили о намерении в ближайшее время прекратить перевозки по межмуниципальным маршрутам Саратовской области. Как следует из заявления, это связано с постоянным давлением на перевозчиков со стороны представителей региональной власти, которые в различных комментариях называют их «серыми» или «нелегальными» перевозчиками из-за того, что в ряде случаев «Властелин» работает по заказным, а не регулярным ­перевозкам.

«Нас обвиняют в том, что, якобы, благодаря нам банкротятся и ликвидируются одни, так называемые, „легальные, государственные“ перевозчики и не выдерживают конкуренции против „незаконных перевозок“ другие. …При этом региональная власть любыми путями стремится сохранить на рынке „своих“ перевозчиков, со старыми, разваливающимися автобусами, без отопления, без кондиционеров, стараясь не допустить на рынок „чужаков“»,— говорится в открытом заявлении.

В заявлении говорится, что транспортные компании считают причиной давления на них — отказ «Властелина» переместить точку отправки на автовокзал, «который на протяжении длительного времени, используя собственное доминирующее положение и демпингуя незаконно установленными тарифами, обогащается за счет перевозчиков».

Кроме того, транспортные компании заявляют, что именно «властелиновским» предпринимателям удалось за несколько лет через суды добиться перераспределения городских маршрутов.

Сейчас в Саратовской области под брендом «Властелин» работают ООО «ТК Властелин» (100% — Андрей Дробязко), ООО «ВПЛ Поволжье» (100% — Дмитрий Петров), ООО «Билетный терминал» (100% — Олег Чернышев), ООО «Трансагент» (100% — Алексей Максимов), ООО «Ершовтрансавто» (100% — Андрей Дробязко) и около 200 индивидуальных предпринимателей. Предприятия работают во всех левобережных районах Саратовской области.

«Естественно, что власть не испытывает к нам теплых чувств. Сегодня делается все возможное по уничтожению нашего бизнеса. Исполнителем уничтожения выбрано управление Госавтодорнадзора (УГАДН). Штрафы по 300 тыс. руб.— каждые три дня — на каждого перевозчика — выдержать мы не сможем»,— утверждают перевозчики. За что именно штрафуют перевозчиков, в заявлении не сказано. В управлении автодорожного надзора вчера не прокомментировали заявление «Властелина».

В итоге, отмечают перевозчики, по ряду направлений транспортное сообщение может прекратиться. «Для жителей Озинок, Красноармейска, Маркса, Степного, Дергачей, Красного Кута, Новоузенска, Александрова Гая, Ровного — наши перевозки — единственный способ добраться в город Саратов. …Для других районов — транспортное обслуживание сократится втрое»,— отметили представители ­«Властелина».

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко заверяет, что прекращения перевозок не произойдет. «Сейчас мы проводим работу, чтобы все перевозчики работали в соответствии с законом. Мы ситуацию смотрим и в ближайшее время скорректируем графики движения и проведем дополнительные конкурсные процедуры»,— заявил господин Козаченко.

Представитель компаний «Властелин», руководитель юридической компании «Авис» Гелена Алексеева отмечает, что заявление заместителя министра транспорта региона правильное. «Конкурсные процедуры должны быть, и компании „Властелина“ обязательно будут в них участвовать. Очень важно, что он сказал, что будут пересматриваться графики. Это правильно. Почему бы к уже сформированным графикам не добавить рейсы, которые сейчас выполняются заказными перевозками. Почему был проведен конкурс на два рейса в день из Красноармейска, когда оттуда их должно быть 14? Как это считали?» — отмечает госпожа Алексеева. По ее словам, обращение как раз и было направлено на то, чтобы власти пересмотрели графики перевозок и объявили новый открытый конкурс с допуском всех желающих.

Сергей Петунин