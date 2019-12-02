Александр Беглов с рабочим визитом посетит Хельсинки

Во вторник,3 декабря, состоится рабочий визит губернатора Петербурга Александра Беглова в Хельсинки. Планируется, что петербургский градоначальник встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте и проведет беседу с бургомистром Хельсинки Яном Вапаавуори, сообщает пресс-служба Смольного.

Цель поездки господина Беглова в финскую столицу и тема грядущих переговоров не уточняются.

Известно, что кроме общения с президентом и бургомистром, губернатор Петербурга намерен встретиться с проживающими в Финляндии ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда, а также с руководителями крупных финских компаний.