«Яблоко» может выдвинуть Митрохина на выборы в Госдуму

Как сообщил “Ъ” руководитель пресс-службы «Яблоко» Игорь Яковлев, в партии начали подготовку к выборам в Государственную думу в 2021 году, и партия рассматривает возможность выдвижения для участия в кампании Сергея Митрохина. Сам господин Митрохин заявил “Ъ”, что «не исключает» возможность своего выдвижения.

«Думаю, партия будет выдвигать Митрохина в депутаты Госдумы — он популярный в Москве и за ее пределами политик, второй председатель партии»,— заявил “Ъ” господин Яковлев. В то же время он отметил, что конкретные кандидатуры для участия в выборах по списку и одномандатным округах еще не обсуждались и перед выборами будет проведена процедура выдвижения.

Напомним, господин Митрохин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года, в столичном парламенте он представляет интересы жителей районов Арбат, Пресненский, Хамовники (43-й округ). Он сообщил “Ъ”, что на выборы в Госдуму намерен пойти по Центральному одномандатному округу Москвы.

Отметим, перед выборами в Мосгордуму окружная избирательная комиссия дважды отклоняла документы Сергея Митрохина из-за брака в подписных листах и приняла решение зарегистрировать его в качестве кандидата лишь после того, как Мосгорсуд удовлетворил его жалобу на отказы в регистрации. При выдвижении от «Яблока» на выборы в Госдуму господин Митрохин может не собирать подписи избирателей.

Никита Прокшин, Владимир Хейфец