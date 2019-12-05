Русский язык назван одним из важнейших для изучения в школе в Финляндии, следует из исследования центра прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля, который изучал последствия введения изучения иностранных языков в финских школах с первого класса.

«Безусловно, самый полезный язык для будущего ребенка является английский (92% родителей оценили его как важный). Следующим стал русский (62%) и шведский (61%). Некоторые из этих других языков отстали по популярности, а именно немецкий (49%), испанский (31%), французский (21%) и китайский (17%). Около 10% добавили еще один язык, такой как турецкий, курдский и язык жестов»,— говорится в исследовании.

Результаты показывают, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков, также родители считают более раннее погружение хорошей практикой. Негативные отзывы родителей были получены только в одном из 50 случаев. «Изучение иностранного языка не должно перегружать тех учеников, которые еще не умеют читать и писать. Обучение должно быть динамичным и проходить в игровой форме, так, чтобы оно соответствовало этапу развития ребенка»,— отмечает преподаватель прикладной лингвистики Университета Ювяскюля Кристиина Скиннари.

РИА «Новости»