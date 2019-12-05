Аэропорт Хельсинки снова расширяется

По данным www.yle.fi, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил предоставление финскому оператору аэропорта Finavia кредита в размере €150 млн на модернизацию своего флагманского аэропорта Хельсинки.

Финансирование предназначено для четвертого этапа долгосрочной программы развития аэропорта, которая должна расширить терминал Т2 и улучшить наземное транспортное сообщение. Самым очевидным изменением станет новый главный вход в терминал. «Заключительный этап программы развития сосредоточен на прибытии пассажиров в аэропорт и отъезде из аэропорта»,— говорит генеральный директор Finavia Киммо Мяки.

Программа, начатая в 2013 году, должна быть завершена в 2022 году. Ожидается, что ее общая стоимость составит около €1 млрд, а годовой пассажиропоток вырастет до 30 млн с нынешнего уровня около 20 млн.

«Мы готовимся к тому, чтобы у нас было больше возможностей для широкофюзеляжных самолетов в Азии»,— говорит Киммо Мяки. Национальный авиаперевозчик Finnair в последние годы демонстрирует значительный рост на своих азиатских маршрутах.

В процессе работ будет проложен новый туннель, чтобы соединить терминал Т2 с существующей пригородной железнодорожной станцией. Он также позволит в будущем обеспечить связь с поездами дальнего следования. Аэропорт в Вантаа находится примерно в получасе от центра Хельсинки, или чуть меньше по времени до центрального железнодорожного вокзала Пасила.

Зоны автобусов и такси аэропорта также будут перепланированы, а на новой парковочной площадке можно будет разместить 1800 автомобилей.