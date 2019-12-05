Электронные визы в «Аллегро» возможны

Как сообщает РИА «Новости», применение электронных виз в поездах «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки «прорабатывается». Об этом заявил в интервью агентству директор Второго европейского департамента Сергей Беляев.

«Видимо, на каком-то этапе могут стать актуальными вопросы об использовании электронных виз в поездах. Один из наиболее активных туристических маршрутов на севере — это железнодорожное сообщение между Финляндией и Петербургом — скоростной поезд "Аллегро" Хельсинки — Санкт-Петербург»,— сказал господин Беляев. Он считает, что введение электронных виз на этом направлении даст существенный прирост въезжающих в РФ. При этом нужно учитывать, что пограничный контроль в «Аллегро» проходит во время движения поезда, а значит, будет необходима разработка специальных технических решений для его осуществления при введении электронных виз.

«Работа уже начата, и РЖД уже этот вопрос ставит. Сейчас проводится анализ, что нужно для того, чтобы этот режим работал и в железнодорожном сообщении»,— заявил Сергей Беляев.

Если в принципе будет отработана возможность использования электронных виз в железнодорожном сообщении, то станет актуальным вопрос о том, где еще это нововведение можно целесообразно использовать. «Это зависит и от объема перевозок, и, что греха таить, от атмосферы в отношениях с соответствующими странами. Если и когда будет отработана сама схема использования электронных виз в железнодорожном сообщении, дальше в принципе она может работать и со странами Северной Европы, и со странами Прибалтики»,— резюмировал господин Беляев.