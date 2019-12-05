Fazer привел муми-троллей в Россию

Лист хлебных предпочтений генерального директора Fazer в России уже несколько лет возглавляет «Стройный рецепт», а «Овощи-микс» с яблоком и тыквой он подсушивает в тостере для завтрака. Владимир Калявин — о том, появится ли в ближайшее время в ассортименте компании хлеб со сверчками, как в Финляндии, можно ли сдавать упаковку и насколько отличаются тренды в Скандинавии и в нашей стране.

GUIDE: «Яркий микс» со свеклой и куркумой — одна из последних новинок Fazer в России. Каких премьер ждать в ближайшее время?

ВЛАДИМИР КАЛЯВИН: Ближайшие премьеры вас точно не разочаруют. У нас много новинок не только в упакованном хлебе, но и в категории bake off (хлеб и выпечка, которая выпекается на 90 и более процентов, замораживается и поставляется в таком виде в магазины, пекарни и кофейни, где ее уже допекает местный персонал.— G), и еще очень-очень вкусная новая пицца Bake it easy, которую можно купить замороженную и быстро приготовить дома.

G: А хлеб со сверчками, как в Финляндии, появится на наших прилавках?

В. К.: В России нет законодательной базы для продажи продуктов с использованием протеина насекомых, поэтому нет, не появится. Петербуржцы традиционно сходятся с финскими соседями на любви к черному хлебу, и особенно к ржаному. Это ключевое отличие от москвичей, которые предпочитают белые сорта. А еще в Финляндии и на Северо-Западе России есть такой любимый уникальный продукт — калитка, или карельский пирожок, из тонкого пресного теста из ржаной муки с разными начинками, как правило, из толченой картошки или риса с морковью. Мы продаем его в России тоже.

G: Еще одна из новинок — хлеб для веганов. Можно ли сказать, что за продукцией для веганов, людей, не потребляющих лактозу и глютен,— будущее?

В. К.: Однозначно, что будущий рост за продуктами питания на растительной основе. Все больше и больше людей придерживаются флекситарианства или полностью переходят на питание на растительной основе не столько по идеологическим соображениям, сколько по соображениям здоровья. Рецептура хлеба Vegan обогащена пророщенным осолодованым ржаным зерном. В процессе проращивания зерна из растительных белков образуются аминокислоты, которые особенно необходимы тем, кто придерживается растительных диет.

G: Какие вообще сейчас тренды на рынке хлеба?

В. К.: Тренд на ЗОЖ в хлебе надолго, интерес к питанию на растительной основе будет продолжать расти, увлечение ремесленными хлебами тоже останется. В этот последний тренд мы включаем и домашнее хлебопечение, и прогулки в ближайшую пекарню за свежевыпеченным багетом, и наш собственный рустикальный хлеб Fazer Nordic Gourmet.

G: Что касается кондитерских изделий Fazer в России: что появилось нового в этом году?

В. К.: Муми-тролли в России! С этого года печенье, жевательный мармелад и сливочный ирис Fazer c обожаемыми многими поколениями героями сказок Туве Янссон продается и в нашей стране. Сотрудничество писательницы и компании началось еще в 1937 году, когда были созданы рисунки для оберток конфет. Однако первые сладости Fazer с забавными муми-троллями, дизайн упаковки которых был нарисован Туве Янссон, появились на прилавках магазинов только в 50-х годах прошлого века. К 100-летию Туве Янссон компания выпустила новые продукты марки Moomin, посвященные муми-троллям, а также возобновила производство печенья в упаковке с дизайном от знаменитой писательницы. Нам оставляют на «Фейсбуке» благодарности поклонники муми-троллей.

Вообще в этом году мы много что сделали впервые в кондитерском подразделении: например, выпустили летние сезонные плитки Karl Fazer со вкусом Dumle и Tutti Frutti, сняли локальный рекламный ролик.

G: Fazer Food Services недавно был продан Compass Group PLC, а это около 1000 ресторанов в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии и комбинат в Таллине. Значит ли это, что организация питания понемногу выходит из сферы ваших интересов?

В. К.: Группа «Фацер» пока ждет одобрения этой сделки антимонопольной комиссией ЕС. Но стратегически — да, компания планирует полностью сосредоточиться на производстве продуктов питания и прямых продажах потребителям. Историческое кафе Fazer в центре Хельсинки на улице Клуувикату, с открытия которого началась история компании, разумеется, останется в Fazer, это ведь тоже прямые продажи потребителям.

G: А много ли россиян бывает в Fazer Experience в столице Суоми?

В. К.: Всего в эту финскую мекку сладкоежек приезжает около 200 тыс. посетителей в год. Сколько из них россиян, сказать можно очень приблизительно, так как многие выбирают экскурсию не на русском языке, а присоединяются к англоязычным группам.

G: Как сказался переход на безвозвратную схему?

В. К.: Как и на многих производителях продуктов питания с коротким сроком годности — снижением объема заказа. А на потребителях это сказалось в виде пустых полок ближе к концу дня или отсутствия привычных и любимых продуктов. Особенно остро это было заметно летом. Сети снижают риски по остаткам непроданных продуктов и уменьшают объем заказа. Именно поэтому ряд производителей может начать удлинять срок годности своих товаров.

G: Куда уходит нераспроданный хлеб?

В. К.: Когда за возвраты своего хлеба отвечали мы, то мне легко было ответить на этот вопрос. Мы отделяли хлеб от упаковки и соответственно передавали на переработку в разные организации. Хлеб мог быть переработан для кормов или биоудобрений. 96% нашей упаковки в России перерабатываемо. Из нее делают упаковочную пленку, трубы, детали для оборудования, емкости и крышки, канцтовары.

G: Еда и климат: насколько далеко в будущее вы смотрите?

В. К.: Борьба с изменением климата становится все более актуальной, мы в «Фацер» продолжаем разрабатывать решения, предназначенные для обеспечения благополучия людей и планеты. Например, активно рассчитываем выбросы CO2 и стремимся к их снижению.

В России мы постоянно оцениваем риски, связанные с водопотреблением в нашей производственно-сбытовой цепочке. Этой осенью мы ввели в эксплуатацию локальные очистные сооружения уже на второй производственной площадке в Петербурге. Установки дают возможность совершать дополнительную очистку сточных вод, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

G: В связи с этим было бы интересно услышать о вашем сотрудничестве с Solar Foods.

В. К.: Solar Foods — это финский фудтех-стартап, который разработал новый протеиновый ингредиент Solein®. Solein® — это углеродно-нейтральный белок, который можно получить в любых условиях, независимо от качества почвы, погоды и климата. Пока «Фацер» проводит исследования ингредиента и его применимости в различных пищевых продуктах.

G: Компания сейчас номинирована на звание лучшего работодателя Санкт-Петербурга, наряду со Смольным и «Газпромом». Знакомы ли вы лично с вашими сотрудниками? Кто они?

В. К.: Конечно! Наши сотрудники, мне кажется, это самые неравнодушные люди на свете. Та страсть, с которой они относятся к своей работе, меня восхищает. Один из самых моих любимых дней в году — в апреле, когда мы проводим ежегодную церемонию награждения лучших. У наших сотрудников фантастические идеи, и многие проекты улучшений инициируются именно ими. Все работающие у нас люди — очень разные и с разным бэкграундом. Есть те, кто проработал в «Фацер» всю свою трудовую жизнь и вырос от простого укладчика до директора хлебного производства, есть совсем новые ребята, вчерашние выпускники. Но всех их объединяет любовь к хлебу и своей работе.

G: С какими вопросами вам звонят на горячую линию?

В. К.: Последнее время на горячую линию предпочитают писать через наш сайт или оставлять комментарии в соцсетях. Раньше спрашивали про старые популярные продукты хлебозаводов, теперь чаще спрашивают про новинки. Приятно, что начали появляться вопросы по экологии или переработке. Например, недавно одна девушка задала вопрос, что мы делаем для снижения количества пластика в упаковке. Было интересно вступить в диалог и рассказать, что мы стараемся теперь делать пакеты поменьше. Также любой пакет от хлеба Fazer или «Хлебный дом» можно сдать в переработку, о чем мы начали информировать на упаковке потребителей, указывая адрес.

G: Если говорить о движении за последние года три, продолжился ли крен в сторону более бюджетной продукции? Как идут продажи премиальных сортов, в частности, Fazer Nordic Gourmet?

В. К.: Спрос на хлеб для сбалансированного питания из линейки «Энергия здоровья» продолжает расти, сейчас ее продажи занимают 4,5% от всего хлебного рынка Петербурга, это значительная цифра для одной продуктовой линейки отдельно взятого производителя. Одновременно мы видим рост продаж выпечки — всякого рода булочек, как промышленных, так и, конечно, в пекарнях. Да, покупатели стремятся экономить и очень чувствительны к промо-акциям. Однако Fazer Nordic Gourmet, новая линейка рустикальных хлебов, уже присутствует практически во всех федеральных сетях и пользуется спросом. При всей экономии желание есть вкусный хлеб никто не отменял.

Наталья Лавринович