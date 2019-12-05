«Платье Марии» стало брендом

Яркие разноцветные маки «Маримекко» (Marimekko) не похожи ни на какие другие принты. Это творение первого дизайнера компании Майи Исолы стало визитной карточкой бренда, сегодня известного далеко за пределами Финляндии.

Яркая одежда, домашний текстиль, посуда, сумки с цветочными принтами продаются в фирменных магазинах в Европе и Северной Америке – их больше сотни. Бренд этот считается недешевым, а начиналось все с небольшой фабрики Printex, где изготавливались кухонная клеенка и ткани с набивным рисунком — ее в 1949 году приобрел Вильо Ратиа, а его жена Арми вместе с дизайнером Майей Исолой озадачились разработкой новых рисунков для ткани. Компания была зарегистрирована в 1951 году, и Арми решилась на новый шаг — шить из этих тканей одежду (название так и родилось — Marimekko в переводе с финского «платье Марии»). В том же году с успехом прошел первый показ коллекции одежды, но по-настоящему известной компания стала после того, как семь платьев «Маримекко» купила Жаклин Кеннеди. В 1960 году фотография жены американского президента в розовом платье с характерным принтом появилась на обложке спортивного еженедельника Sports Illustrated — и финский бренд, что называется, проснулся знаменитым. О нем стали писать в известных модных изданиях — Vogue, Elle, Harper's Bazaar.

Сегодня продукция «Маримекко» сохраняет присущую бренду простоту, функциональность и экологичность. Компания активно сотрудничает с молодыми дизайнерами, и не только финскими. Но классика остается — маки цветут по-прежнему.

Альбина Самойлова