Типичный финский дом

Финский традиционный дом — национальное достояние нашего северного соседа. Это особенное строение очень узнаваемо и сохраняет свои типичные черты, несмотря на совершенствование строительных технологий. Кстати, более 80% домов по всей Финляндии — деревянные.

Как и в прежние века, эти дома строятся из дерева, точнее из соснового бруса. В кухнях старых, довоенных домов, еще сохранились «холодные» шкафы — естественный аналог промышленных холодильников. Финские дома, по традиции, насыпные: в качестве утеплителя засыпались опилки — отходы лесопилок, издавна работающих по всей стране. Но один угол оставался без утеплителя — специально, чтобы сделать там шкаф с полками для хранения продуктов на холоде. Древесина для строительства выбирается особая — возраст сосны должен быть 80–100 лет. Для лесопользователей (а в Финляндии лесом владеет как государство, так и частные лица) существует закон, который обязывает на место вырубленного дерева посадить в то же место саженец.

Бревно для строительства обрабатывается особым образом: с трех сторон обтесывается в виде параллелепипеда, а круглую четвертую сторону обращают наружу. Внешнюю стену дома оббивают досками — это дает эффективную теплоизоляцию. Интересно, что использование металлических деталей минимизировано. Дерево оказывается долговечнее металла в северном климате с его перепадами температур.

По традиции, финские дома темно-красного цвета. По одной из поздних версий, такой тренд задали состоятельные владельцы кирпичных домов. Но более вероятным кажется другое предположение — красную охру каждый домовладелец мог сварить самостоятельно, этот природный пигмент распространен в Финляндии. Сегодня владелец не может покрасить свой дом в такой цвет, в какой захочет: существует определенная концепция в отношении цветовой гаммы в каждом поселении, приветствуются оптимистичные тона.

Финский дом отличается своей компактностью — в нем нет лишних бесполезных помещений. Общая площадь такого деревянного коттеджа обычно не превышает 100–120 кв. м. Традиционный финский дом часто одноэтажный с чердаком для хранения вещей. Встречаются дома и в полтора этажа — наверху обычно находятся спальни и детские. Типичная планировка: прихожая, гостиная, кухня и две-три небольших спальни. В доме обязательно есть терраса и сауна.

В частных финских домах не бывает встроенных гаражей. Для автомобиля строят специальное пространство или оставляют его рядом с домом.

Альбина Самойлова