Продавцов для Рождественской ярмарки в Петербурге определили по конкурсу

Круг предпринимателей, которые будут торговать на Рождественской ярмарке, определили на специальном конкурсе в правительстве Петербурга. На него была подана 201 заявка на 63 торговых места. Учитывалось разнообразие ассортимента и высокое качество продукции — данные факторы стали ключевыми критериями при определении победителей, сообщили в пресс-службе Смольного.

В итоге было определено, что на ярмарке представят свои товары российские производители из десяти регионов страны. Они традиционно будут реализовывать изделия народных промыслов, сувениры ручной работы, игрушки, кондитерские изделия и деликатесы.

В этом году Рождественская ярмарка будет работать на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах с 12 декабря по 13 января.