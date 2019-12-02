Фармкомпания «Самсон-Мед» заключила соглашение с научным институтом в Петербурге

В Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве между биофармацевтической компанией «Самсон-Мед» и Санкт-Петербургским институтом биорегуляции и геронтологии. В рамках соглашения будет создан научный центр для фундаментальных и клинических исследований, разработок лекарственных и косметических средств.

Как отметили в компании «Самсон-Мед», открытие подобного центра будет способствовать развитию российской науки за счет запуска ряда специальных проектов в области биорегуляции, иммунитета и проблем старения. Руководить центром будет неоднократный номинант Нобелевской премии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон, на счету которого более 800 научных публикаций, 205 патентов и изобретений по биотехнологии, иммунологии, биохимии, фармакологии, онкологии, геронтологии.

В настоящий момент в портфеле «Самсон-Мед» насчитывается девять препаратов, успешно используемых в онкологии, кардиологии и урологии. При этом в ближайшее время на российском рынке появится новая продукция компании — комплекс природных экстрактов для поддержания иммунитета в период эпидемии гриппа и ОРВИ, а также препарат для профилактики аденомы простаты.