По делу о ДТП в Забайкалье задержали организатора перевозки

В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего организатора перевозки с автобусом, в результате которой погибли 19 человек. В офисе индивидуального предпринимателя прошли обыски, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Дело об аварии передано в центральный аппарат СКР.

Расследование идет по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). Ранее в СКР также передали дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Напомним, 1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. В результате ДТП погибли 19 человек, еще не менее 19 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. В Забайкалье был объявлен траур по погибшим.

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «Автобус упал с моста».