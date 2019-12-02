Правозащитный совет Петербурга и «Голос» создали оргкомитет для расследования нарушений на выборах

Движение за права избирателей «Голос» и Правозащитный совет Петербурга сформировали, на начальном этапе, рабочую группу, которая займется общественным расследованием муниципальных и губернаторских выборов в городе. Об этом сообщается на странице правозащитников в Facebook.

Пока в группе числятся девять человек, среди которых член «Голоса» Андрей Горбунов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Наталия Евдокимова, член организации «Мемориал» Витольд Залесский, председатель реготделения общероссийского движения «За права человека» Юрий Нестеров, начальник аналитического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Петербурге Константин Шарыгин и другие.

Согласно заявлению оргкомитета, к работе будут привлечены непосредственные участники выборов — кандидаты, партии, наблюдатели, права которых, как они считают, были нарушены на этапе подготовки, во время или после дня голосования.

Олег Дилимбетов