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Смольный выставит на аукционы право аренды земли под производства

Власти Петербурга намерены выставить на торги право аренды четырех земельных участков на инвестиционных условиях для строительства заводов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, участки расположены в различных районах города, в промзонах.

Так, в Невском районе проектируются комплекс обработки пиломатериалов и промышленное производство, в Красногвардейском районе — рыбоперерабатывающее производство, в Приморском районе — предприятие по производству стен и перегородок.

По данным «Фонтанка.ру», на участки будут претендовать АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ», ООО «Элис Марин» и ООО «Завод Норма».

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