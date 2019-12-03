Капитан передал капитану

В Челябинской области осужден сотрудник военного представительства, через которого его руководитель получил взятки на общую сумму 27 млн руб. от представителей предприятий за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Бывший капитан полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, что помогло ему избежать большого срока.



Миасский городской суд вынес приговор специалисту 1077-го военного представительства Минобороны капитану первого ранга в отставке Александру Уткину. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), приговорен к трем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн руб., а также лишен права занимать должности в военных представительствах в течение трех лет после выхода на свободу, сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области.

«С 2013 года осужденный ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку в суммах от 300 тыс. до 750 тыс. руб. от коммерческих предприятий за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Общая сумма взяток составила 27 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе УФСБ. В ходе предварительного расследования у посредника изъяли 5 млн руб., полученных за услуги. Деньги обращены в доход государства.

В Миасском горсуде “Ъ-Южный Урал” сообщили, что Александр Уткин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Получатель взяток — бывший начальник 1077-го военного представительства Минобороны РФ капитан второго ранга Вадим Устинов был осужден два месяца назад Магнитогорским гарнизонным военным судом по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК. Он также признал свою вину и получил наказание — пять с половиной лет колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 млн руб. и запретом в течение шести лет занимать руководящие должности на госслужбе, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Это дело тоже рассматривалось в особом порядке.

По данным главного военного следственного управления Следственного комитета России (СКР), Миасский суд, рассмотрев гражданский иск, обратил в доход государства имущество Устинова общей стоимостью 21,3 млн руб., приобретенное на добытые преступным путем средства.

Это земельный участок в Сочи площадью 7,5 сотки с домом площадью 360 кв. м, а также доли в квартире в Екатеринбурге. Также в доходы государства обращены изъятые у осужденного 4,8 млн руб.

По данным Генпрокуратуры, обнаружить преступление удалось в ходе проверки исполнения федерального законодательства. Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона установила, что начальник военной приемки и его ближайшие родственники владеют дорогостоящей недвижимостью. Выясняя источник средств, надзорное ведомство обнаружило, что офицер через своего подчиненного ежемесячно получал взятки от миасского предприятия.

1077-е военное представительство Минобороны РФ осуществляет военный контроль на семи предприятиях Миасса — АО «Государственный ракетный центр имени Макеева», АО «Миасский машиностроительный завод», ОАО «Миассэлектроаппарат», ОАО «НПО Электромеханики», АО «Соединитель», ЗАО «Медикон», АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации», а также на АО «Катав-Ивановский приборостроительный завод», в Южно-Уральском государственном университете и Челябинском госуниверситете.

Юлия Гарипова