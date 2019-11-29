Экспорт преследуют неудачи Стоимость перевалки зерна в кубанских портах в этом сельскохозяйственном сезоне снизилась до рекордных показателей, а зерновые трейдеры работают на грани рентабельности. Эксперты говорят, что причиной является мировое перепроизводство зерна и рост его потребления в России

По данным Федерального центра оценки качества зерна, на начало ноября, в сезоне 2019/20 (сезон начинается в июле) экспортировано 21,7 млн тонн зерна и продуктов его переработки с учетом перемещения его на территорию Таможенного союза. Это на 2 млн тонн, или на 9% меньше, чем годом ранее. В том числе зерновых и зернобобовых экспортировано 19,6 млн тонн (снижение по сравнением с сезоном 2018/19 составляет 2,5 млн тонн, или 12%). Федеральный центр оценки качества зерна дает анализ экспорта на основе данных территориальных управлений Россельхознадзора. Эксперты, опрошенные „ЭР“, указывают на снижение экспорта зерновых на 4 млн тонн.

Цены на зерно, предлагаемые на внутреннем рынке, сейчас бывают выше, чем на экспорт Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Федеральном центре оценки качества зерна отмечают, что продажи пшеницы за рубеж составили 16,6 млн тонн (-10%), ячменя — 1,7 млн тонн (-29%), гороха — 247 тыс. тонн (-21%), семян рапса — 155 тыс. тонн (-26%), отрубей пшеничных — 207 тыс. тонн (-11%). В то же время выросли поставки кукурузы — 834 тыс. тонн (+27%), сои — 373 тыс. тонн (+77%), шрота подсолнечного — 365 тыс. тонн (+74%), семян льна — 187 тыс. тонн (+47%), семян подсолнечника 139 тыс. тонн (в 7 раз больше).

23 ноября вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 млн тонн (это на 6% больше, чем в прошлом году), из них 75 млн тонн — пшеницы. Как сообщали СМИ, минсельхоз России оценивает экспортные возможности страны в 45 млн тонн зерна, из них пшеницы — 36 млн тонн. По прогнозам ведомства, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж 7–8 млн тонн зерна стоимостью $1,5–1,7 млрд. Таким образом, итоговые показатели календарного года могут составить порядка 40–41 млн тонн, что в целом соответствует оптимистичному сценарию «Зерновой стратегии».

Некоторые эксперты, опрошенные „ЭР“, не видят оснований для столь оптимистичного сценария. «Темпы экспорта зерновых продолжают снижаться. Продажи по итогам ноября, вероятнее всего, будет еще ниже, чем в октябре»,— отметил директор «Совэкона» Андрей Сизов. Эксперт по рынку зерновых Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов не считает ситуацию столь драматичной. «Экспорт действительно несколько ниже прошлого года, но все же держится на достойном уровне. Россия реализовала за рубеж на 4 млн тонн продукции меньше, чем в прошлом году. Однако если сравнивать с показателями трех-пятилетней давности, то ситуация складывается неплохая»,— говорит господин Суханов. При этом он отмечает, что закупочные цены на Кубани по сравнению с прошлым годом снизились. «Сейчас производителю предлагают 12,3–12,4 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-го класса с НДС. Годом ранее тонна пшеницы в среднем стоила на одну тысячу рублей больше»,— сообщил эксперт.

В связи со снижением маржинальности некрупные зернотрейдеры могут сократить присутствие на рынке Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

По данным регионального минсельхоза, с начала календарного года сельхозпроизводители Кубани реализовали за рубеж зерна (пшеница, рис, ячмень, кукуруза) на сумму $1,4 млрд. «В планах как минимум довести эту цифру до $1,6 млрд. для выполнения плана 2019 года по профильному нацпроекту. По итогам прошлого года мы экспортировали зерна на сумму $2 млрд»,— сообщили в ведомстве, уточнив, что кубанское зерно покупают в более чем 80 стран ахмира. Наиболее крупными импортерами являются Турция, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль, Индонезия, Камерун, Южная Корея.

В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур на Кубани превысил 14,5 млн тонн (в 2018 году – 12,9 млн тонн), в том числе зерновых колосовых и зернобобовых культур – 11 млн тонн, что на 696 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Цены в минусе

Падение экспорта связано со снижением мировых цен на зерно. По данным господина Суханова, всего в мире в текущем сезоне произведут 731 млн тонн пшеницы, и это на 34 млн тонн выше, чем в прошлом году. При этом у стран-крупнейших экспортеров рост производства этой культуры составил 22 млн тонн. На рынке идут активные продажи, конкуренция усилилась.

«Мировые цены на зерно в прошлом году были значительно выше — пшеница стоила $225–230 за тонну в портах, сегодня — $206–208, и это если повезет. Такая разница весьма значима для сельхозпроизводителей, с учетом того, что себестоимость производства растет год от года. Кроме того в 2019 году хорошее качество зерна, особенно на Юге страны, и объяснить производителям, почему они должны продавать качественный продукт дешевле, чем в прошлом году, не просто. В результате далеко не все сельхозкомпании сегодня реализуют зерно, при этом обеспеченность производителей деньгами довольно высокая»,— рассказал Олег Суханов.

Кроме того в России в этом году были отмечены низкие переходящие запасы пшеницы. При том, что ее урожай всего на 3 млн тонн выше прошлогоднего, запасы оказались ниже на 4 млн тонн. В результате сегодня предложение этой культуры на рынке ниже прошлогоднего.

В текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур на Кубани превысил 14,5 млн тонн (в 2018 году — 12,9 млн тонн), в том числе зерновых колосовых и зернобобовых культур — 11 млн тонн, что на 696 тыс. тонн больше, чем годом ранее

Играет свою роль и то, что российские потребители зерна активно включились в конкурентную борьбу за продукт. Если в Краснодарском крае 70–80% произведенного зерна идет за рубеж, то в не южных регионах России, значительная часть продукции остается на переработку. Как отмечают эксперты, в целом по стране потребление зерна увеличилось в этом году на 4,5%.

«Если говорить о центральных регионах страны, то там внутреннее потребление превышает вывоз зерна. Регулярно открываются новые животноводческие комплексы, запускаются предприятия по глубокой переработке зерна. Местные потребители вынуждена ставить такую цену, чтобы зерно не вывозилось за пределы региона, либо вывозилось в меньших количествах. Например, в Курской области при самом благоприятном раскладе экспортеры готовы давать за пшеницу 4-го класса (12,5% протеина) 11 тыс. руб. за тонну. А внутренние переработчики платят за то же самое зерно 11,3–11,4 тыс. руб. за тонну»,— сообщил эксперт.

Прицел на ноль

С тем, что цены на зерно, предлагаемые на внутреннем рынке, подчас выше, чем цены на экспорт, согласен Андрей Сизов, при этом экспортеры сегодня работают практически «в ноль». «Почти весь 2019 год цены в большинстве не южных регионов находятся выше экспортного паритета. Сельхозпроизводитель не спешит реализовывать продукцию, предложение ограничено, соответственно цены высокие, маржа трейдеров-экспортеров находится в районе ноля. По сути экспортер в текущем сезоне ничего не зарабатывает. Для них этот сезон — сложнейший, я думаю, по его итогам ряд компаний, вероятно, могут уйти с рынка, потому что нельзя работать в минус так долго»,— рассказал директор «Совэкона».

Возможное поглощение слабых игроков более крупными также прогнозирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. «На фоне снижения мировых цен на зерно у многих трейдеров действительно могут возникнуть существенные проблемы, что заставит их либо вовсе уйти с рынка, либо они будут поглощены более крупными и устойчивыми игроками рынка»,— сообщил эксперт.

Наличие собственных портовых мощностей делает Кубань одним из самых привлекательных для экспорта регионов Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Ситуация с разорением зернотрейдеров не такая однозначная, считает Олег Суханов. «Кто-то с рынка уйдет, но я не думаю, что это будут крупные компании. Все счастливые трейдеры счастливы одинаково, все несчастливые трейдеры несчастливы по-своему. Компании, у которых есть свои логистические активы, свои элеваторы, вагоны и т. п. могут поджаться, сделать ставку «на терминале» ниже, но при этом экспортная операция не будет убыточной. Если говорить о трейдерах второго эшелона, плохо обеспеченных активами, там ситуация оставляет желать лучшего»,— сообщил аналитик ИКАР, уточнив, что те компании, которые покупают и продают зерно в течение всего года, все равно заработают. «В июле за тонну пшеницы давали $187, сегодня — $206–208. Цена не стоит на месте, а это возможность получить прибыль. А вот если компания не присутствует на рынке постоянно, она сработает в убыток»,— отметил господин Суханов.

Терминалы ставят антирекорд

Наряду с зернотрейдерами тяжелые времена сейчас и у перевозчиков. «Цены за перевалку зерна снизились почти вдвое по сравнению с начала сезона. Если говорить о глубоководных портах, сегодня стоимость составляет $1–15 за тонну, в начале сезона — $22–25 за тонну. Думаю, в перспективе можем увидеть и более низкие цены»,— говорит Андрей Сизов. При этом расходы на перевалку, по его данным, составляют около $5.

Если в Краснодарском крае 70–80% произведенного зерна идет за рубеж, то в не южных регионах России, значительная часть продукции остается на переработку. В целом по стране потребление зерна увеличилось в этом году на 4,5%

Дальнейшее падение цен за перевалку зерна маловероятно, считает Олег Суханов. «Снижение стоимости перевалки уже беспрецедентная. Я не помню, чтобы она столько стоила, были моменты, когда цена была $15, но сегодня она порой достигает $9–10 за тонну. Да, эта цена не для всех, скажем для избранных, но тем не менее это нонсенс. Вероятнее всего в перспективе возможна корректировка вверх, может быть цены в $24 за тонну уже не будет, но и текущий уровень вряд ли сохранится»,— рассказал эксперт.

Урожай не гарантирует рост

Основные конкуренты России на мировом зерновом рынке сейчас активно наращивают экспорт пшеницы, но во второй половине сельскохозяйственного сезона (с января по июль 2020 года) могут снизить поставки, сообщают СМИ со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс». Мировая торговля пшеницей, включая муку, может возрасти в этом сезоне на 5 млн тонн, до 180 млн тонн, что может поддержать экспортные цены на российскую пшеницу во второй половине текущего сезона.

С этим мнением не согласны эксперты, опрошенные „ЭР“. «Экспорт пшеницы, я думаю, вряд ли увеличится до конца сезона 2019/20 (сейчас Россия вывозит около 3 млн тонн ежемесячно). По кукурузе пока сложно говорить. Да, урожай культуры большой, но ее успешному экспорту препятствует такой же высокий урожай на Украине. Пока соседняя страна не вывезет свои излишки, нам будет сложно куда-то пристроить наши объемы. Наверное, в какой-то момент можно ожидать разгона экспорта кукурузы, скорее всего это произойдет к весне, в марте-апреле. Это может подтянуть статистику экспорта зерновых. Но пока цена на кукурузу, предлагаемая экспортерами, не интересует производителей, сейчас цена на ФОБе в районе $168–170»,— рассказал Олег Суханов.

По прогнозам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспорт зерновых в сезоне 2019/20 составит 43,3 млн тонн, в том числе пшеницы — 33,3 млн тонн.

Андрей Ульченко