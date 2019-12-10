«Это шлемы воинов»

Бренду Muzaradi три года. Его основательница Кетеван Херхеулидзе окончила факультет журналистики, но с самого детства мечтала заниматься модой — выдумывала сложные образы, сочетала несочетаемое, переделывала брюки в юбки, а потом надевала все это на себя. «У меня было нестандартное чувство стиля, экспериментаторское»,— смеется Кетеван.

Концепция бренда родилась случайно — Кетеван по собственному эскизу сшила на заказ накладной капюшон, который напоминал ей аксессуар из детства. В соцсетях капюшон произвел фурор. Захотелось сделать похожий, но в другом цвете и из другой ткани. Потом появилась форма — шлем, который надевается как балаклава. Вместе с сестрой придумали и название бренда — Muzaradi — так по-грузински называется шлем, который носили древнеримские воины и средневековые рыцари. Производство сосредоточено в Тбилиси. На логотипе бренда — семейный герб Херхеулидзе.

Первое время Кетеван экспериментировала с формами, но сейчас определилась и больше не меняет лекала, меняются только цвета и фурнитура. «Для каждой коллекции я сама делаю съемки, и это мой любимый момент. Мне кажется, во мне все-таки живет стилист»,— признается Кетеван. Главный источник вдохновения — путешествия. После поездки во Францию дизайнер сделала цветочную коллекцию. Много работала с российскими и грузинскими художниками, впрочем, от многих предложений приходится отказываться: «Я очень трепетно отношусь к своему бренду и не могу его никому доверить, поэтому очень тщательно выбираю, с кем ассоциироваться. Сейчас могу похвастаться своей последней работой с Софо Гонглиашвили, грузинским художником и ювелирным дизайнером, которая работает в редкой и старинной технике перегородчатой эмали. Также планирую коллекцию с французским артистом Александром Баваром».

Дизайнер Muzaradi Кетеван Херхеулидзе Фото: Георгий Кардава, Коммерсантъ

Кетеван никогда не искала мировой славы. Успех пришел неожиданно, когда редактор американского Vogue, приехав на неделю моды в Грузию, заметила на улице прохожую в Muzaradi и спросила, что это за необычный аксессуар. Тем же вечером редактор связалась с Кетеван, и уже на следующий день на сайте вышла статья о бренде.

Сейчас в коллекции есть базовые модели черного, красного и розового цветов, а также сезонные — из более легких тканей и с разными принтами. Недавно бренд представил вязаные шапочки-унисекс. Тоже с гербом. Купить необычный аксессуар можно в московском шоуруме Indexflat и в концепт-сторе L’appartement.

Редакция благодарит концепт-стор L’Appartement за помощь в организации съемки

Записала Натела Поцхверия