Александр Гусев последним из губернаторов Черноземья завел аккаунт в соцсетях

Губернатор Воронежской области Александр Гусев завел личную страницу в социальной сети «Вконтакте». По мнению господина Гусева, «соцсети стали по-настоящему живыми, интерактивными и полезными площадками для дискуссий». «Мне важно услышать обратную связь от воронежцев и здесь, поэтому рассчитываю на результативный диалог»,— написал глава региона.

«Задачей-максимум» Александр Гусев видит «поиск реальных решений по проблемам, которые будут выводить задачи для региональной власти с частного на системный уровень». «И я лично, и мои коллеги из областного правительства прекрасно понимаем, что соцсети — место, где фальшь чувствуется особенно тонко. Поэтому в своих аккаунтах мы точно будем избегать пустого пиара, а сосредоточимся на ваших пожеланиях и трудностях»,— заявил господин Гусев.

Воронежский губернатор был единственным из глав регионов Черноземья, который не был представлен в соцсетях. Глава Белгородчины Евгений Савченко имеет личную страницу во «Вконтакте», которую ведут сотрудники пресс-службы. Губернатор Курской области Роман Старовойт имеет страницы в Instagram и «Вконтакте». Он читает все комментарии, но пресс-служба помогает вести аккаунты. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов зарегистрирован в Instagram, где сам отвечает на комментарии и личные сообщения. У орловского губернатора Андрея Клычкова есть аккаунты в Facebook и Instagram. Оба он завел в 2012 году, когда был депутатом Мосгордумы. Глава Тамбовщины Александр Никитин также представлен в Facebook еще со времен работы спикером областной думы.

Александр Прытков, Андрей Прах