Цена урожая

У каждого из регионов России свое «золото». Широта географии и разница в условиях жизни сказываются не только на мировоззрении жителей того или иного региона, но и на том, чем он зарабатывает. И Кубань не исключение — когда ездишь по стране, только и слышишь: «у вас там овощи и фрукты, наверное, копейки стоят», «воткни палку в землю, она лозой прорастет», «мы бы в вашем климате по два урожая собирали» и прочие досужие домыслы. Точнее, доля правды в этом есть — климат на Кубани действительно прекрасен для сельского хозяйства, спорить не будем. Но дело даже не в этом. В последние двадцать лет кубанские фермеры на собственном опыте поняли, что вырастить мало. Еще нужно «понравиться рынку». Да, израильская редиска на полках кубанских магазинах — частый гость. Но почему так?

Помню разговор с одним крупным кубанским фермером, производителем молока, который жаловался, что в иные месяцы и годы молоко просто приходится выливать. Потому что пристроить некуда. А как же торговые сети? «Попробуй попади к ним, а потом еще руки выкручивают, цену сбивают ниже себестоимости». А как же соцучреждения — детские сады, школы, больницы? «Там еще интереснее. Тендеры выигрывают предприятия чуть ли не с Урала, потому что у них цена производства ниже». Вот и получается, что шестимиллионная Кубань так привлекательна в качестве рынка сбыта, что на собственной земле местные фермеры чувстувуют себя неуютно.

Но есть одна категория продукции, со сбытом которой на Кубани особенных проблем нет — это зерно. Благодаря близости к порту стоимость его поставки на экспорт всегда была довольно привлекательной. То есть если в условном Курске прибыль от реализации на внутреннем рынке выше, чем на внешнем, то в Краснодарском крае вывоз зерна зарубеж является самым прибыльным предприятием. Вот только это не очень сочетается с поставленным местной властью курсом на глубокую переработку. Зерно — это и есть «золото» Кубани. А вот правильно ли мы им распоряжаемся — пока вопрос. Власти не приблизились к тому, чтобы вместо зерна зарубежные партнеры закупали муку и прочую готовую продукцию, и продолжают требовать рекордных урожаев. То, что соскакивать с «зерновой иглы» придется, показал этот год — из-за перепроизодства пшеницы закупочная цена упала. То же самое ранее случилось и с сахарной свеклой — большие объемы сбили цену. Так что у АПК Кубани один путь — в глубину.