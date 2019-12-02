Застройщики с января не смогут продлевать просроченные разрешения на строительство

С будущего года застройщики не смогут продлевать просроченные разрешения на строительство. Стройкомпаниям придется получать новые. Об этом сообщили в пресс-службе Гостсройнадзора Петербурга.

«Законодательные каникулы» для застройщиков заканчиваются, сообщили в ведомстве. Если сейчас стройкомпании могут продлевать разрешения на стройку менее, чем за 10 дней до окончания существующих разрешений, то с января это будет невозможно сделать. Также компании пока еще могут продлить разрешения, которые истекли три года назад.

Работы на объектах без разрешений может стать причиной крупного штрафа и приостановки деятельности.

В Госстройнадзоре напомнили, что срок предоставления услуги занимает семь дней.