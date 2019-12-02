Новый корпус авиатехникума строится с опережением графика

Строительство нового учебного корпуса авиационного техникума в Перми ведется с опережением на 12 дней. Планируется, что объект будет сдан в начале 2022 года. Об этом заявил главный инженер фирмы-подрядчика ООО «ГарантСтрой» Семен Кынгуров губернатору Пермского края Максиму Решетникову, посетившему строительную площадку.

Стоимость строительства нового корпуса, в котором сможет учиться 1 тыс. человек, превышает 640 млн руб., еще почти 80 млн руб. направят на приобретение оборудования для лабораторий. Здание разместится вдоль улиц Екатерининской и Максима Горького. Рядом построят общежитие для учащихся на 400 мест.

Глава региона поручил краевому минстрою контролировать сроки выполнения работ и ежемесячно проводить совещания совместно с руководством Пермского авиационного техникума.