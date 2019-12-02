Пермьстат отметил рост интернет-торговли в Пермском крае

Объем онлайн-торговли в Прикамье по итогам десяти месяцев 2019 года составил 2,8 млрд руб., и в 1,2 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Пермьстат.

Краевые власти стимулируют выход предприятий края на международные интернет-площадки. Как сообщал “Ъ-Прикамье”, в июне на Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о сотрудничестве в области развития российского несырьевого экспорта по каналам электронной торговли между Российским экспортным центром и краевым правительством. Соглашение позволит выйти пермским компаниям на 14 международных электронных площадок.