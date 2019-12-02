Минэнерго Украины собирается сменить глав «Нафтогаза» и «Укрэнерго»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил о планах правительства сменить руководство госкомпаний, в числе которых «Нафтогаз» и «Укрэнерго» Также будут обновлены их наблюдательные советы. Господин Оржель назвал это решение политическим.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании»,— сказал министр на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Министр напомнил, что правительство уже отстранило президента «Энергоатома». По его словам, уволенные смогут принимать участие в конкурсах.

Ранее глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов сообщал о планах правительства сменить руководство почти в 50 госпредприятиях страны. Такие планы появились после анализа финансовых результатов компании, репутации, выполнения поставленных задач.

Напомним, более половины (62%) украинцев позитивно оценивают первые шаги президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом говорится в исследовании, проведенном в начале ноября. При этом 75% участников опроса положительно расценили инициированные президентом Украины переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди оцененных наиболее негативно — приватизация больших государственных предприятий (55% — против).

При этом с сентября уровень народной поддержки господина Зеленского упал примерно на 20 процентных пунктов. Наиболее значительный спад зафиксирован в ноябре.

Подробнее о рейтинге президента читайте в публикации “Ъ”.