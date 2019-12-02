Экс-депутат Госдумы и один из лидеров «Наших» Шлегель стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственный думы пятого и шестого созывов от «Единой России» и бывший федеральный комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung. Господин Шлегель, неоднократно критиковавший страны Запада, получил гражданство ФРГ весной 2019 года. Сейчас он проживает в Мюнхене и работает в IT-компании Acronis.

В беседе с журналистами экс-депутат заявил, что «разочаровался в политике», а его взгляды «сильно изменились». Теперь Роберт Шлегель — «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом», сказал он сам. «Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат»,— добавил экс-депутат Госдумы от «Единой России».

Роберт Шлегель родился в 1984 году в Ашхабаде в семье потомков поволжских немцев, сосланных в Туркменскую СССР. В 1998 году он переехал в Россию, в 2005-м присоединился к прокремлевскому движению «Наши», должность пресс-секретаря которого занимал до 2007 года. В 2010-м был избран федеральным комиссаром движения.

В 2007 году господин Шлегель был избран в Госдуму, депутатом которой являлся до 2016 года. Он голосовал за «закон Димы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять детей-сирот из России (свою поправку, в которой предлагалось не распространять действие закона на детей-инвалидов, он отозвал), а также написал запрос с требованием расследовать финансирование телеканала «Дождь». В 2016 году депутат раскритиковал Евросоюз за использование «граничащей с русофобией риторики».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Из депутатов в немцы».