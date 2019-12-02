«Сбербанк» поддержит исламский бизнес

В Уфе при поддержке «Сбербанка» прошел II Российский Исламский экономический форум «Россия – расширение возможностей». В его рамках спикеры обсуждали вопросы исламского финансирования, создания платформы для предпринимателей-мусульман, партнерских бизнес-отношений, в которых стороны разделяют между собой как прибыль, так и риски. «Сбербанк» со своей стороны предложил несколько разработок для коммерсантов, ведущих бизнес по законам шариата.

Принципы исламского бизнеса

Как отметил в своем приветственном слове глава Башкирии Радий Хабиров, основными принципами исламской экономики являются взаимная поддержка и в то же время коллективная ответственность за принятые решения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, подчеркнул, что исламские финансовые механизмы требуют соблюдения определенной этики. Поэтому он выступил с предложением разработать единый стандарт, «соответствующий требованиям исламской экосистемы».

«Сбербанк» на одном из круглых столов в рамках форума поделился планами по запуску акселератора для проектов, коррелирующих с исламским финансированием. Заместитель председателя правления «Сбербанка» Бехнам Гурбан-Заде пояснил, что на начальном этапе планируется работа в двух направлениях: повышение финансовой грамотности в этой сфере и создание площадки для реализации стартапов. Уже сейчас у банка есть опыт во внедрении подобных акселераторов.

В настоящий момент этот проект существует лишь в качестве идеи, однако в 2020 году предполагается разработка подробного плана и старт его реализации. В качестве пилотных регионов для внедрения акселератора выбраны Башкирия и Татарстан, целью станет помощь компаниям в части выхода на рынок, грамотного распределения средств и развития.

Первый в своем роде

Одним из основных событий стало анонсирование Международного инвестиционного форума, который впервые состоится в Уфе. Ожидается, что 12-13 ноября 2020 года столицу Башкирии посетят свыше 1,5 тыс. участников из 53 стран и 30 российских регионов.

Форум создается как экономический мост между субъектами Российской Федерации и остальным исламским миром и единая площадка для бизнес-представителей. По мнению министра экономического развития республики Рустама Муратова, этот мост станет, в том числе, уникальной площадкой для подведения итогов в сфере развития исламского предпринимательства.

«Сейчас мы проделываем большую работу по акселерации всех направлений в исламском бизнесе и финансовых институтах. Например, сейчас идет разработка программы поддержки легкой промышленности. Конечно же, здесь без исламской фэшн-индустрии никуда. В Башкирии 54% населения - мусульмане, а в части исламского бизнеса производство одежды является третьим по объему», - рассказал глава ведомства журналистам.

Со слов Рустама Муратова, при проведении форума главными его партнерами станут «Сбербанк» и международный исламский банк.

Пути развития исламского бизнеса

Развивая исламский бизнес в России, «Сбербанк» планирует выводить его на международный рынок. Так, зампредседателя правления банка Олег Ганеев поделился планами о создании площадки в одной из стран Персидского залива. Цель данного проекта заключается в привлечении инвестиций и исламских финансов.

«Это так называемая «дорога с двусторонним движением». Во-первых, мы ожидаем финансирования на территории России тех проектов, которые требуют от инвесторов соблюдения исламских принципов. Во-вторых, мы займемся поиском рынков сбыта и расширением спроса на товары из России», - сказал Олег Ганеев.

В Башкирии исламский бизнес постепенно развивается при поддержке «Сбербанка», отметил Рустам Муратов. Министр подчеркнул, что в ближайших планах обозначено создание фонда для развития исламского бизнеса. В его рамках будет сделан упор на развитие партнерских экономических отношений, поэтому здесь необходима именно поддержка «Сбербанка».