Худрук Березниковского драмтеатра покинул должность

В Березниковском драматическом театре сменился художественный руководитель. Должность по собственному желанию покинул Андрей Шляпин. И.о. худрука назначен Петр Незлученко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Андрей Шляпин провел в театре три сезона. Он сосредоточился на привлечении в театр молодых артистов. Всего Андрей Шляпин поставил 11 спектаклей, три из них впервые были номинированы в лонг-лист фестиваля «Золотая маска».

Петр Незлученко приехал в Березники из Серова. С 2014 года он являлся главным режиссером Серовского театра драмы им. А. П. Чехова. За время работы в Серове спектакли Петра Незлученко также номинировались на «Золотую маску». Кроме того, на получение престижной премии номинировался и сам господин Незлученко.

Первой постановкой Петра Незлученко в Березниках станет «UFO» по пьесе Ивана Вырыпаева.