Песков: Путин «исчерпывающе ответит», если Зеленский спросит про Крым

Президент России Владимир Путин развернуто и исчерпывающе ответит, если президент Украины Владимир Зеленский спросит у него про Крым, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Предполагается, что встреча глав государств может пройти в двустороннем формате во время саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

«Даст развернутые и последовательные ответы на все вопросы, которые могут ставиться. Как президент всегда делает — открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”.

При этом пресс-секретарь считает, что не может быть никакой реакции Кремля на инициативу Владимира Зеленского обсудить Крым совместно с США. «Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях»,— сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, если вопрос о Крыме поднимут во время саммита, то это не приведет к сворачиванию переговоров. Он повторил, что никакой реакции Кремля не будет и «нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос».

9 декабря в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Предполагается, что в рамках мероприятия также пройдет двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Формат встречи не известен. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча «не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия».

Подробнее о возможной встрече двух президентов — в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».