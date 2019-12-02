БК «Парма» усилилась форвардом из «Химок»

Российский форвард Евгений Валиев подписал контракт с БК «Парма». Как сообщается на сайте клуба, он перешел на правах аренды из БК «Химки» и будет выступать за пермскую команду до конца сезона 2019/2020.

Евгений Валиев имеет опыт выступления в Единой Лиге ВТБ, Кубке России, Чемпионате России, Кубке Европы, и других престижных соревнованиях. До подписания контракта с БК «Химки» Евгений 5 лет провел в «Зените» и трижды становился бронзовым медалистом Единой Лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне Евгений Валиев провел 26 матчей в рамках Единой Лиги ВТБ, где он набирал 5.8 очков и совершал 3.2 подбора за 16:55 минут на площадке. В рамках Кубка Европы он провел 14 игр, в которых записывал на свой счет 4.5 очка, 2.4 подбора за 14:27 минут.