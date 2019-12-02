Зеленский хочет установить контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе

Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут проводиться только по украинскому законодательству, считает президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, Киеву нужно установить контроль над границей с Россией до проведения выборов, заявил господин Зеленский в интервью четырем европейским изданиям (Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza). Минские соглашения предполагают, что сначала должны пройти выборы, а потом уже решится вопрос с границей.

По мнению президента Украины, этот вопрос будет «самым сложным из всех», и сторонам нужно урегулировать возникшее противоречие. «Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно минским соглашениям, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей»,— пояснил Владимир Зеленский, которого цитирует Der Spiegel.

Господин Зеленский также добавил, что, если предстоящие переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) не увенчаются успехом, он «в любом случае не будет начинать войну в Донбассе». «Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: "Давайте отберем Донбасс!". Но какой ценой? Я считаю, этими людьми руководят предыдущие власти»,— добавил президент Украины.

Напомним, лидеры стран «нормандского формата» проведут саммит в Париже 9 декабря. По данным “Ъ”, помимо саммита ожидается первая личная встреча президентов РФ и Украины. В Кремле эту информацию подтвердили, уточнив, что формат встречи пока не определен. Владимир Зеленский сказал, что в рамках саммита «нормандской четверки» готов к переговорам в различных форматах, включая двусторонние.

Подробнее о предполагаемой встрече президентов читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин взял Владимира Зеленского в партнеры».