«Стратегия развития семьи и бизнеса на несколько поколений вперед»

Когда: 12 декабря 2019
Где: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2, кафе «Квартира 1881»
Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88.
Вопросы для обсуждения
- Как снизить зависимость компании от владельца и превратить ее из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе.
- Как вовлечь ребенка в бизнес. Как готовить преемника.
- Как построить диалог о наследстве в семье. Модели раздела наследства.
- Юридические вопросы наследственного планирования.
- Как договориться с партнерами и защитить от них своих наследников, а себя от наследников партнеров.
Эксперты
Виктор Вяткин, Бутик наследственных решений «3В Консалтинг»
Илья Плотников, Коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»
Денис Хадеев, Кошелев-банк
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