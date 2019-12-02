«Стратегия развития семьи и бизнеса на несколько поколений вперед» Бизнес-бранч

Когда: 12 декабря 2019

Где: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2, кафе «Квартира 1881»

Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88.

Вопросы для обсуждения

Как снизить зависимость компании от владельца и превратить ее из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе. Как вовлечь ребенка в бизнес. Как готовить преемника. Как построить диалог о наследстве в семье. Модели раздела наследства. Юридические вопросы наследственного планирования. Как договориться с партнерами и защитить от них своих наследников, а себя от наследников партнеров.

Эксперты

Виктор Вяткин, Бутик наследственных решений «3В Консалтинг»

Илья Плотников, Коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»

Денис Хадеев, Кошелев-банк