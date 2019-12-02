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«Стратегия развития семьи и бизнеса на несколько поколений вперед»

Бизнес-бранч

от

Когда: 12 декабря 2019
Где: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2, кафе «Квартира 1881»

Также можно зарегистрироваться по телефону (846) 203-00-88.

Вопросы для обсуждения


  1. Как снизить зависимость компании от владельца и превратить ее из личного проекта основателя в источник благосостояния семьи в длительной перспективе.
  2. Как вовлечь ребенка в бизнес. Как готовить преемника.
  3. Как построить диалог о наследстве в семье. Модели раздела наследства.
  4. Юридические вопросы наследственного планирования.
  5. Как договориться с партнерами и защитить от них своих наследников, а себя от наследников партнеров.

Эксперты


Виктор Вяткин, Бутик наследственных решений «3В Консалтинг»
Илья Плотников, Коллегия адвокатов «Плотников и партнеры»
Денис Хадеев, Кошелев-банк

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