Из-за метели в Екатеринбурге затруднено движение на дорогах

В Екатеринбурге второй день продолжается сильный снегопад. На дорогах города, по оценкам сервиса «Яндекс. Пробки», пятибалльные пробки, плотное движение. Участились ДТП.

По данным городской администрации, на уборке снега задействованы около 460 рабочих и 164 единиц спецтехники, в том числе тракторов, фронтальных погрузчиков, самосвалов. Днем 1 декабря на полигоны вывезли около 400 т снега, ночью — 741 т снега.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра вторника. Температура воздуха составит днем до -3 градусов, ночью до -7.

Ранее начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин рассказал о том, что от 20 до 40 светофоров отключаются при сильном дожде, ветре или снеге.