ГИБДД: в Екатеринбурге снег и ветер отключают светофоры

В Екатеринбурге устарело 16% светофоров, при этом от 20 до 40 объектов отключаются при сильном дожде, ветре или снеге. «Справиться с таким объемом в короткие сроки ремонтные бригады просто не в состоянии»,— рассказал начальник городского отдела ГИБДД Вадим Буйдалин на совместном заседании комиссий гордумы по безопасной жизнедеятельности и муниципальной собственности.

Вадим Буйдалин отметил, что на нерегулируемых пешеходных переходах за 2019 год произошло 183 происшествия, погибли десять человек. «18 ДТП произошло из-за неисправности светофора. В результате пострадали 18 человек, в том числе пять детей»,— отметил он.

Общее количество ДТП в 2019 году в Екатеринбурге увеличилось на 19%. «Количество погибших в ДТП увеличилось на 23% с начала года»,— сообщил руководитель комитета по транспорту мэрии Владимир Ощепков. Среди причин роста ДТП — недостатки дорожной сети и высокий износ оборудования. По данным господина Ощепкова, сейчас городские дорожные системы модернизируются без учета аварийных участков.

Анастасия Реутова