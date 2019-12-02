Определен разработчик проекта музейно-культурного центра на базе мастерских завода Шпагина

Краевое минзакупок подвело итоги конкурса на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» (завод им. Шпагина) для современного использования под музейно-культурный комплекс.

Как указано на сайте госзакупок, на конкурс была подана только одна заявка — от ООО «Группа компаний „Строй-эксперт“» из Санкт-Петербурга, оценившего свою работу в 125,4 млн руб., что является максимальной ценой, указанной в документах закупки. Заявка общества признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

Объект находится по адресу: ул. Советская, 1, и занимает площадь 84,9 тыс. кв. м. Исполнитель должен спроектировать размещение на объекте экспозиции музея «Пермский период», фудкорт и несколько креативных пространств. Работы необходимо завершить в течение 420 календарных дней с даты заключения государственного контракта.