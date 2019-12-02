ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций. Проект получил название «Сервис анализа технических устройств», рассказала РБК управляющий директор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

С апреля 2018 года ЦБ обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству назначается свой идентификатор. Если они совпадают у разных людей, то банк относит их к числу клиентов с повышенным уровнем риска. При этом единой базы для таких устройств не было. Этим летом в пилотном режиме тестировался проект по созданию такой базы под названием «Анализ технических устройств», но банки отнеслись к проекту «без энтузиазма», рассказал источник РБК.

В итоге ЦБ решил перезапустить проект и переименовал его. Оператором проекта станет сам регулятор. Он будет собирать полученные от банков данные, обрабатывать их и делиться с кредитными организациями. В базу ЦБ, в частности, будет поступать информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых юрлица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. На основе действий, которые совершают клиенты на своих устройствах, ЦБ будет присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. Банки будут видеть эти данные и в зависимости от них контролировать клиентские операции.

Управляющий директор АФТ уточнила, что в рамках проекта также планируется протестировать технологию сбора и анализа отпечатков для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. По словам представителя ЦБ, проект реализуется АФТ совместно с банками. В декабре на базе АФТ должны провести встречу, посвященную новому сервису, уточнили собеседники РБК.

Как ранее стало известно “Ъ”, ЦБ планирует вынести на обсуждение правительства проблему социальной инженерии с перспективой законодательно ввести блокировку банковских карт дропперов (владельцев счетов, используемых при выводе средств). Также предлагается проработать комплекс мер по борьбе с несанкционированным выводом средств при компьютерном взломе клиента или объекта платежной системы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мошенников отправили в правительство».